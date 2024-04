La terrible estafa que Julieta Poggio sufrió en Mendoza: “El karma te devuelve todo”

Julieta Poggio eligió Mendoza para descansar el fin de semana extra largo, pero no todo salió como esperaba. Si bien la ex Gran Hermano confesó que está enamorada de la provincia, vivió momentos de tensión cuando la estafaron con el alquiler del lugar que pidió desde Buenos Aires para alojarse en Potrerillos.

Por recomendación, la joven alquiló una cabaña a través de booking para alojarse dos noches en Potrerillos, pero todo resultó ser una estafa. Por lo que no solo se quedaron con el dinero que depositó por la reserva del lugar, sino que tampoco tenía a dónde quedarse una vez que arribara en Mendoza, lo que finalmente pudo resolver.

“Me cambió mucho la cabeza esta provincia, conecté con la naturaleza, conecté con algo superior. Me cambió mucho el ritmo con el que venía el año y me ayudó mucho a bajar, estoy realmente enamorada de esta provincia”, expresó al comienzo de una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram.

“Cuando llegué quería pasar algunas noches en Potrerillos y alquilé por Booking dos noches y me estafaron”, contó a través de sus historias y destacó que no tenía ganas de hacer foco en la estafa, pero sí informar para que no le ocurra a otros.

“Ilusa yo, que no había organizado muchos viajes en mi vida y es el primero que organizo todo. Reservo por Booking y una persona me empieza a mandar mensajes por WhatsApp para que le pague mediante WhatsApp”, contó Julieta sobre la forma en la que la contactaron y le pidieron dinero.

Además, resaltó que desconocía que la plataforma no se manejaba de esa manera, por lo que cayó en la estafa y transfirió el dinero de la reserva y otros 80 mil pesos en concepto de depósito, que supuestamente le iban a ser devueltos al final de la estadía.

Pero fue cuando se contactó con el lugar que pudo confirmar que se trataba de una estafa: “Llamo a las verdaderas cabañas y ahí me dicen ‘te estafaron’ y yo ahí llanto, lágrimas”. “Me dolió sentirme estafada”, destacó.

Final feliz para Juli Poggio en Mendoza

Al contactarse con las cabañas por teléfono, le explican que había sido víctima de una estafa porque solo se reserva a través de esta plataforma, pero ella debía abonar en el lugar la totalidad.

Pero al ver de quién se trataba, le comentaron que tenían lugar para recibirla y la invitaron a pasar unos días a las cabañas, por lo que tuvo un final feliz. “¿Se dan cuenta cómo el karma te devuelve todo en la vida? Me doy cuenta que a las personas buenas les pasan cosas buenas”, reflexionó sobre lo que le ocurrió durante este viaje.

“Me enamoré de Mendoza, voy a volver una y mil veces más. Me quiero hacer un tatuaje porque fue tanto el viaje espiritual que hice acá que estoy muy feliz”, agregó.