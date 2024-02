Por qué Marcos Ginocchio dejó a Julieta Poggio: la insólita versión que se filtró

La especulación sobre el rompimiento entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio toma un giro picante con las revelaciones de Pepe Ochoa, productor y notero de LAM.

Según lo expuesto en el programa, fue Ginocchio quien puso fin al romance, argumentando motivos que han generado controversia.

“Marcos deja a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos toma la decisión de no seguir. No es que Julieta también quería eso”, revela Pepe Ochoa, exponiendo la versión que le llegó sobre el desenlace de la relación entre los ex participantes de Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en los Premios Martín Fierro 2023. (Gentileza Telefe)

Contrario a lo que se podría esperar, Ochoa sugiere que Marcos Ginocchio habría tomado la determinación de terminar la relación, alegando que la presencia de Julieta Poggio no se alineaba con sus aspiraciones profesionales.

“Marcos es el que dice ‘no estoy para esto’. Y me cuenta que lo que él decía en privado es que no le servía para su carrera estar pegado (a Juli). Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”, asegura el productor.

Aseguran que Marcos Ginocchio quería una “chica más cool”

La afirmación de Ochoa desencadena una serie de preguntas por parte del panel, incluida la pregunta directa de Angie Balbiani sobre si la supuesta falta de “alta alcurnia” en Julieta Poggio fue determinante en la decisión de Ginocchio.

La respuesta sugiere que, según los estándares de Ginocchio, Poggio no cumplía con ciertos criterios. “Para los objetivos que Marcos tiene, Juli no estaba a la altura de acompañar las marcas que él quería llevar adelante”, aclara Ochoa, añadiendo un nuevo elemento a la controversia.

En medio de la discusión, Pepe Ochoa concluye con una observación personal, destacando la belleza de Julieta Poggio y lamentando la supuesta pérdida para Marcos Ginocchio: “Él quería una chica cool. Una cosa así como Zaira Nara”.

“Marcos estaría bien acompañado con una Valentina Zenere y no una Julieta Poggio. Y aclaro que para mí Juli me parece un minón y que Marcos se la pierde”, concluye, cerrando el debate con una nota de opinión.