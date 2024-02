La verdadera razón por la que Julieta Poggio contó que su romance con Marcos Ginocchio fue real

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio protagonizaron la novela de Gran Hermano que se volvió realidad a espaldas del público que siguió esta historia desde el primer día. Si bien el romance fue confirmado el año pasado por Yanina Latorre, recién esta semana la influencer se animó a confirmarlo frente a las cámaras.

“Marculi”, el shippeo que los fans del programa armaron en las redes sociales, fue real durante unos meses. Sin embargo, los protagonistas decidieron mantenerlo en secreto y, por primera vez, Julieta dio más detalles del fugaz romance.

“Ya está ‘Marculi’. Se confirmó y se murió en el mismo momento. Por respeto a él y todo lo que pasamos, prefiero no contar detalles. Por respeto, no tengo que contarlo, sobre todo porque de verdad es una linda persona y porque quedó todo bien entre nosotros, y no quiero hablar mal de él porque no tengo por qué. No tengo nada malo para decir sobre él”, comenzó diciendo Juli en una nota que dio a LAM.

“Se confirmó y se murió en el mismo momento. Tampoco fue tan así lo de Yanina Latorre, pero hubo algo. No quiero hablar mal de él, ya está”, sentenció la joven.

Julieta Poggio se cansó de que le inventen romances

El notero le preguntó si había una razón particular por la que los hombres no la blanquean como su pareja y Julieta Poggio se sinceró. Es que también la vincularon con Fran Stoessel, el hermano de Tini Stoesel, con quien tampoco blanqueó.

“Nunca me pasó en la vida eso. Es difícil salir con una persona tan expuesta porque te comes una banda de gente que opina y capaz se guardan un toque por ellos mismos”, respondió al respecto.

Los finalistas de Gran Hermano hablaron y Juli Poggio afirmó que terminó enamorada

“Igual, no tengo ganas de que me blanquee nadie. Yo estoy soltera y en este momento digo, ‘que me vean con quien me tengan que ver’. Estoy soltera y no tengo nada para ocultar.

“No quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo. Me van a ver con uno, me van a ver con otro porque estoy soltera, lo quiero aprovechar y no tengo nada para ocultar”, aseguró.

“Porque no puedo mentir. La gente se daba cuenta y a mí me sale la verdad de adentro, no puedo mentir. La gente sabe que yo no miento. Fue una experiencia especial, muy especial para mí, y linda”, resaltó sobre por qué decidió confirmarlo ahora y cerró.