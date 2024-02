El “anti San Valentín” de Julieta Poggio con jugada lencería que dejó su piel y más al descubierto

Julieta Poggio sabe cómo acaparar toda la atención en las redes y este 14 de febrero lo hizo de una forma muy particular, sacándole provecho a su primer Día de los Enamorados sin pareja. La joven contó que siempre estuvo de novia, por lo que por primera vez pasa esta fecha soltera y protagonizó una arriesgada producción.

No hay dudas de que en un año, la ex Gran Hermano ganó gran popularidad tras su salida del reality, en el que quedó en tercer lugar. Pero es que Julieta no se hizo con el premio mayor, pero sí el cariño de la gente y millones de seguidores que están al pendiente de cada paso que da.

El "anti San Valentín" de Julieta Poggio. Gentileza Instagram.

La influencer que conquistó la calle Corrientes, también retomó su trabajo como modelo de marcas y demuestra que ama lo que hace. Así quedó evidenciado en su último posteo anti San Valentín, en el que se la vio más sexy que nunca.

Julieta Poggio se la jugó con sus fotos “Fuck Valintine’s”

En esta oportunidad, fue la protagonista de una campaña en la que posó con lencería provocativa en un hotel y regaló sus mejores poses frente a la cámara. Como mujer empoderada, demostró que no necesita de nadie para celebrar San Valentín y que está disfrutando de su soltería.

Tras confirmar que “Marculi”, es decir el romance con Marcos Ginocchio fue real pero que no funcionó, subió una seguidilla de imágenes que se quedaron con todos los “likes” y la atención de Instagram.

“Anti Valentine’s bitches”, se limitó a escribir al pie de su posteo y dejó que las fotos en ropa interior hablen por sí solas y cosechó más de 259 mil “me gustas” en menos de tres horas.

“Marcos explícame por que no entiendo”, “Sirviendo al país siempre”, “Te queda re bien el anti san valentin Juli. Sos una bomba”, “La soltera más sexy”, “Naaaa listo. Sos una bomba Poggio”, “Reina indiscutida”, fueron solo algunos de los miles de mensajes que le dejaron al pie de su publicación.

