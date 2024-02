Julieta Poggio sufrió un violento robo y reflexionó en las redes

A través de sus redes sociales, Julieta Poggio, reconocida actriz y bailarina, compartió con sus seguidores una experiencia desafortunada que vivió recientemente. Con su característico tono ameno y relajado, la artista relató cómo fue víctima de un robo mientras asistía a una fiesta.

Con un mensaje lleno de buen humor, Poggio inició su relato: “Holis, ¿cómo andan? Me ven cara de dormida porque recién me levanto de tremenda siesta que tenía muy merecida”.

La exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su relato.

Lamentablemente, continuó explicando el incidente: “Les quería contar que no estuve subiendo cosas el fin de semana porque me robaron el celular”.

Consciente de la gravedad del hecho, Julieta reflexionó sobre la situación: “La verdad, que una paj... Obviamente, como para sentirse mejor, uno se dice ‘podría haber sido peor’. Yo no me di cuenta. Me lo robaron y conozco un montón de gente que también se lo robaron en la misma fiesta que estuve. Se ve que nada, son profesionales”.

La segunda parte del mensaje de Julieta Poggio invita al cuidado de pertenencias personales

Además de compartir su experiencia personal, Poggio aprovechó la oportunidad para alertar a sus seguidores sobre la importancia de cuidarse en la calle: “Está muy picante la calle. La semana pasada también le robaron el celular a Lucas (Mata), mi estilista. Por suerte mi situación no fue nada fea ni peligrosa, pero la de él sí. O sea, está muy picante la calle y el ambiente, así que para que anden con cuidado”.

Para tranquilizar a sus seguidores, Julieta aseguró que, a pesar de la situación desagradable, se encontraba bien: “No se preocupen para nada, estoy perfecta. Simplemente, fue la mala situación de perder los datos, los videos, las cosas que tenés en tu celu... Es una paj...”.

Además de compartir este episodio personal, Julieta Poggio también abordó los rumores sobre su vida amorosa, confirmando que su relación con Marcos Ginocchio, conocido como “Marculi”, había llegado a su fin.

Sin intenciones de entrometerse en la vida sentimental del salteño, Poggio cerró el capítulo de este romance con una actitud madura y respetuosa.