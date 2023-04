Julieta Poggio desmintió los rumores de separación con Lucca Bardelli con una foto

Julieta Poggio, la exparticipante de Gran Hermano, desmintió los rumores de ruptura con Lucca Bardelli mediante una foto en sus redes sociales. La actriz, quien continúa con sus presencias en boliches, contó con la compañía de su novio durante el fin de semana.

La pareja se mostró junta luego de que la posibilidad de una relación con Marcos Ginocchio, otro participante de Gran Hermano, se convirtiera en tendencia en las redes sociales.

Los rumores de una posible crisis en la relación entre Poggio y Bardelli comenzaron después de que ella hiciera una presencia en un boliche junto a Ginocchio y subiera una foto en la que este la sostenía.

La "hermanita" desmintió los rumores de separación.

Algunos seguidores creyeron ver en la boca de Ginocchio el mismo brillo de labios que Poggio, lo que desató los rumores de una posible infidelidad. Sin embargo, la foto publicada en las redes sociales muestra claramente que los rumores eran falsos y que la relación entre Poggio y Bardelli sigue en pie.

Los "hermanitos" disfrutaron de la Bresh.

La actriz se mostró en el boliche con un look de pantalón y corset metalizado y compartió en sus historias de Instagram una foto en la que Lucca la está besando. “Mi segunda”, escribió junto a un corazón, dando a entender que el joven le estaba haciendo el “aguante”. Bardelli, por su parte, replicó la imagen en su propia cuenta, echando por tierra cualquier versión de ruptura.

Julieta habló sobre su novio y la posibilidad de convivir: “No nos estamos viendo mucho”

Poggio nunca dio crédito a quienes aseguraban que Bardelli le había sido infiel durante su estadía en la casa, pero alimentó los rumores de crisis hace unos días cuando reconoció en una entrevista que no tenía planeado convivir con su novio. “No nos estamos viendo mucho”, aseguró Poggio. “En este momento, me hace re bien tener el apoyo de mi familia, me acompañan en todo”.

La relación entre Poggio y Bardelli ha sido objeto de atención por parte de los seguidores de Gran Hermano, quienes los han visto juntos desde antes de que ella entrara a la casa. La pareja ha mostrado su amor en las redes sociales y han compartido momentos importantes en sus vidas.

Los rumores de crisis entre ellos han sido constantes, pero esta vez, la foto publicada por Poggio ha dejado en claro que su relación sigue en pie.