Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se habrían besado en la Bresh: las pruebas que los delata

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio ingresaron a Gran Hermano al inicio de la edición 2022 del reality y permanecieron allí hasta el último día, ganándose el apoyo y cariño de toda la gente. A través del tiempo, los televidentes comenzaron a notar una química entre los participantes y todas las noches alentaban por un posible acercamiento romántico.

Sin embargo, Julieta entró al programa estando en una relación muy estable con Lucca Bardelli, por lo que iniciar un vínculo amoroso con el salteño no estaba en sus planes. Ahora, Estefi Berardi reveló que Julieta y su novio están atravesando una crisis de pareja.

Los "hermanitos" disfrutaron de la Bresh.

En redes sociales, los fanáticos encontraron una foto que los comprometería y probaría que en realidad se dieron un primer beso el fin de semana.

Durante la fiesta Bresh, a la que Marcos y Julieta asistieron junto a Daniela, Thiago, Romina y Mora, los fotógrafos lograron capturar una instantánea de ambos, con un detalle muy particular. “Marcos tiene brillo en la boca, mmm dijo la Cata”, lanzó un usuario en Twitter que se percató de lo que podría haber sucedido.

La crisis que está pasando Juli Poggio con su pareja Lucca

A pesar de las numerosas especulaciones sobre un posible romance entre Marcos y Julieta, los finalistas del reality de Telefe no han confirmado nada. Sin embargo, la panelista Estefi Berardi arrojó una bomba al indicar que la relación entre Disney y Lucca Bardelli no estaría atravesando su mejor momento.

En el programa matutino de Carmen Barbieri, Mañanísima, la panelista comenzó: “Puedo afirmar que hay una crisis de pareja. No estoy segura de si me animo a decir que están separados porque ayer Lucca subió una historia desde la casa de Julieta. Pero no están pasando mucho tiempo juntos”.

“Me di cuenta de que están pasando por un momento difícil porque Julieta me responde todos los mensajes. La pregunta que más me hacían era si todavía estaba con Lucca. Se lo pregunté varias veces y ella siempre me respondía que sí. La última vez que le pregunté, simplemente leyó el mensaje y no me respondió nada”, concluyó Estefi Berardi, dejando abierta la posibilidad de que Julieta Poggio haya vuelto a estar soltera.