Coti Romero acusó al Cone de hostigarla virtualmente: “Cuando digo que no es no”

Durante el ciclo de Intrusos, Coti Romero dio a conocer la complicada situación que está viviendo desde que terminó su relación con Alexis Quiroga, conocido como el Cone en Gran Hermano. Ante las dudas de todos, mostró sus razones y fundamentos.

La pareja famosa de Gran Hermano posó en una sesión de fotos.

En una ocasión, la correntina lo acusó de enviarle muchos mails luego de darle final a su relación amorosa. Cuando el joven fue consultado, dio su postura del hecho: “Mandé tres mails, yo no la sigo, no la estoy persiguiendo”.

Más allá de lo que él dijo, la joven que ahora forma parte del Bailando 2023 reveló la verdad de la situación y mostró una gran catarata de mails que su ex le ha enviado en todo este tiempo. “No me gusta que me dejen como mentirosa y después de esto chau. Estos fueron todos los mails, más de 50 desde el día que nos separamos. Yo cuando digo que no es no”, explicó Coti.

Sigue la batalla de mails entre Coti Romero y el Cone.

A su vez, detalló un poco de lo que no se sabía sobre la terminación del vínculo. “Nos juntamos a hablar, me enteré muchas cosas que me hicieron más mal, y ahí le dije que no va más. Desde ahí le dije basta y a partir de ahí me siguió molestando con los mails”, confesó.

Coti Romero habló por primera vez de su separación del Cone

Indignada con la situación, Coti quiso darle final pero no sin antes sacarse las ganas de demostrar la verdad de los hechos: “Capaz que lo hace para desestabilizarme. No sé si está obsesionado pero no entiende y espero que esta vez intervenga la familia, que es un amor, y le diga basta. Ellos también me conocieron a mí y saben cómo soy”.

Coti Romero no volverá con el Conejo y con un gesto lo dejó clarísimo

Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga, dos de los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), habían iniciado un romance dentro de la casa, el cual continuó durante algunos meses tras su salida del reality. No obstante, la relación llegó a su fin.

El tatuaje de Coti Romero en honor al Conejo.

La mediática compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de videos que documentan el procedimiento de eliminación del tatuaje que expresaba “I will not let go of your hand” en honor a su amor al otro participante de Gran Hermano. Con la ayuda de un láser, un médico retiró gradualmente la frase de su piel. Coti, visiblemente tranquila, comentó: “No duele nada y yo tenía miedo”.

Seguí leyendo