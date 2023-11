Marcos Ginocchio dio su versión del “beso” con Coti Romero, que ella confesó en el Bailando 2023

Este viernes, en un vivo de Instagram, Marcos Ginocchio desmintió las declaraciones de Coti Romero en Showmatch. Luego de las sorprendentes revelaciones de Coti en el programa de televisión, Marcos se refirió al tema con asombro y cierta incredulidad.

Ginocchio comenzó diciendo: “Ah, vi algo ayer cuando estábamos en el aeropuerto. Pero me parece que lo dijo en joda la prima porque sino no entiendo. Porque con la prima nunca nada, me parece que lo dijo en joda.”

Con estas declaraciones, Marcos Ginocchio trató de aclarar que las palabras de Coti en el programa de televisión eran una especie de broma o comentario en tono de humor.

También hizo hincapié en que nunca había tenido ningún tipo de relación romántica con Coti, insinuando que se trataba de un comentario fuera de contexto o malinterpretado.

Esta desmentida de Marcos Ginocchio llega después de que Coti Romero confesara su affaire con él durante este jueves en Showmatch.

Así contó Coti Romero sobre el supuesto beso con Marcos Ginocchio

Antes del comienzo del Bailando 2023, Ángel de Brito, conductor de LAM, adelantó en redes sociales que Coti había tenido un encuentro amoroso con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano.

Durante el desarrollo del programa, Marcelo Tinelli extrajo un papel de su bolsillo y anunció que era un mensaje que le había llegado desde Coti Romero.

En un principio, Coti explicó que era parte de una prenda en la que debía confesar algo a Marcelo. La confesión resultó ser sobre su encuentro amoroso con Marcos Ginocchio.

Tinelli, intrigado, preguntó a Coti sobre el grado de intimidad del encuentro, a lo que ella respondió con claridad: “No, con chape, con lengua”.

Su compañero Mariano de la Canal agregó que el hombre en cuestión era de “primera línea”, confirmando en cierta medida los dichos de Ángel de Brito.

Sin embargo, Coti optó por no revelar la identidad de su interés amoroso, alegando que no quería “quemarlo” públicamente.

Más tarde, Ángel de Brito volvió a mencionar el affaire de Coti Romero, afirmando que había ocurrido en un “after” y que no era una simple suposición.

En ese momento, Coti se sonrojó y, en cierto modo, confirmó la información sin negarla. Mariano de la Canal tomó la palabra y preguntó sobre las habilidades de beso de Marcos Ginocchio, a lo que Coti respondió con un insulto. Sin embargo, cuando Marcelo Tinelli insistió, Coti finalmente admitió que Marcos Ginocchio “besa bien”.

