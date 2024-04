Gran Hermano 2024: el perro Arturo se enojó con una participante y casi la ataca

Gran Hermano enfrenta una nueva situación luego de que el perro Arturo mostrara signos de molestia hacia Coti Romero, casi llegando a atacarla.

Arturo, un galgo rescatado, se ha convertido en la última incorporación a la casa, y su trágico pasado lo hace propenso a la ansiedad.

Arturo es rescatado de carreras de galgos y, por su trágica historia, tiene un carácter nervioso. Si bien la mayoría de los participantes se han encariñado rápidamente con él, no todos han tenido la misma recepción.

Uno de los participantes favoritos de Arturo es Martín Ku, el Chino, quien le tuvo mucha paciencia al entrar a la casa.

El incidente con Coti Romero ocurrió cuando ella intentaba acercarse al perro para hacerle cariños, mientras Arturo estaba echado en el sillón junto a Martín Ku.

Durante la madrugada posterior a su ingreso, se pudo observar cómo Arturo demostraba tener un favorito entre los participantes: Martín Ku. El concursante no solo lo acogió y mimó, sino que también le mostró la casa para que se familiarizara con su nuevo entorno.

Sin embargo, esta preferencia no pasó desapercibida para el resto de los concursantes, quienes manifestaron en varias ocasiones su deseo de conquistar el corazón de Arturo. Algunos, como Emma Vich, expresaron sus quejas sobre el tiempo que Martín pasaba con el perrito, limitando la interacción con otros.

Mientras tanto, fuera de la casa, Gastón Trezeguet, ex participante de Gran Hermano y actual panelista del programa, no se guardó sus opiniones. En un comentario filoso, Trezeguet apuntó hacia Martín Ku: “El Chino no te deja libre ni al perro. Quiere estar siempre en todo y figurar”.

Este comentario generó una respuesta de Ceferino Reato, otro panelista del programa, quien comparó la actitud de Martín con la hipotética presencia de Furia en la casa, insinuando que Martín estaba siendo muy demandante con la atención de Arturo.