Gran Hermano 2024: el perro Arturo ya eligió a su “amo” dentro de la casa y no lo abandona por un segundo

El nuevo participante canino, Arturo, causa revuelo en la casa de Gran Hermano, donde los concursantes se disputan su afecto, mientras los analistas del programa también intercambian opiniones sobre su influencia en el juego.

El jueves 18 de abril, en una presentación oficial realizada por Santiago del Moro, Arturo, un perrito galgo rescatado de situaciones de maltrato y abandono, ingresó al reality.

Al igual que en ediciones pasadas con otras mascotas como Caramelo y Mora, Arturo llegó para llenar de alegría y ternura el ambiente de la casa, convirtiéndose en compañía inseparable de los concursantes.

Durante la madrugada posterior a su ingreso, se pudo observar cómo Arturo demostraba tener un favorito entre los participantes: Martín Ku. El concursante no solo lo acogió y mimó, sino que también le mostró la casa para que se familiarizara con su nuevo entorno.

Sin embargo, esta preferencia no pasó desapercibida para el resto de los concursantes, quienes manifestaron en varias ocasiones su deseo de conquistar el corazón de Arturo. Algunos, como Emma Vich, expresaron sus quejas sobre el tiempo que Martín pasaba con el perrito, limitando la interacción con otros.

Arturo ya tiene favorito en Gran Hermano

La crítica de Gastón Trezeguet a Martín Ku por su actitud con Arturo

Mientras tanto, fuera de la casa, Gastón Trezeguet, ex participante de Gran Hermano y actual panelista del programa, no se guardó sus opiniones. En un comentario filoso, Trezeguet apuntó hacia Martín Ku: “El Chino no te deja libre ni al perro. Quiere estar siempre en todo y figurar”.

Este comentario generó una respuesta de Ceferino Reato, otro panelista del programa, quien comparó la actitud de Martín con la hipotética presencia de Furia en la casa, insinuando que Martín estaba siendo muy demandante con la atención de Arturo.