Quién es el deportista que se perfila como el nuevo amor de Sabrina de Gran Hermano

Sabrina Cortez es recordada en su paso por Gran Hermano y por su fugaz romance con Alan Simone, por el que engañó a su novio – de ocho años de relación- que se encontraba fuera del certamen.

Pasados algunos meses de este affaire, la contadora mendocina se dio una nueva oportunidad para el amor y ahora estaría saliendo con un futbolista de River Plate, que ya fue vinculado con otra famosa.

El romance entre Sabrina y Enzo Díaz fue confirmado por LAM. El interesante dato es que el defensor, ya había salido con una Coti Romero.

La ex participante de GH estaría llevando un relación el jugador.

“Enzo Díaz estaba saliendo informalmente con una chica. Esta chica de golpe no recibe más mensajes de Enzo Díaz. La ghostea y acto seguido, él empieza a seguir a Sabrina en Instagram y ella a él”, comenzó narrando Fernanda Iglesias sobre cómo se filtró el romance entre los jóvenes.

“¡Muy sospechoso! Porque según esta chica que salía con Enzo Díaz, él no sigue a nadie. Pero qué pasó, yo empecé a averiguar, hablé con él y entonces la deja de seguir. Y lo mismo le había hecho a Coti Romero, cuando se empezó como a saber la dejó de seguir”, completó Iglesias sobre la anterior relación de Enzo Díaz con la joven correntina.

Por esta información es que se sospecha que Enzo Díaz sería un televidente más del reality, pero con la particularidad que cada vez que alguna de sus jugadoras favoritas es de su gusto utiliza sus redes para contactarla.

“Yo le escribí a Sabrina y ella dice que no es así, que de hecho ella estuvo con un jugador de River, antes de su ex novio. Fue por un breve período, pero por una cuestión de códigos no estaría con otro de River Plate”, reveló Fede Bongiorno, panelista del programa de Ángel de Brito.

“Ella es fanática de River y justo el fin de semana pasado estuvo jugando en la cancha por un evento. ¡Así que vamos Enzo! ¡Vamos Sabrina!” , alentó Fernanda Iglesias a supuesta pareja que aún prefiere mantener su relación en total secreto.