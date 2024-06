A días de blanquear su romance, unos chats afirman la infidelidad de Alan de Gran Hermano a Sabrina

Sabrina Cortez y Alan Simone tuvieron una noche de pasión dentro de la casa más famosa del país, mientras Brian, el novio de la contadora mendocina la esperaba.

Cuando Sabrina fue eliminada decidió apostar a su relación con el joven de Chivilcoy. Sin embargo, los ex participantes del programa no quisieron blanquearlo tan rápido. Pero hace días lo hicieron cuando volvieron a la casa para nominar.

A tan solo días de confirmar su relación, Sabrina y Alan se vieron envueltos en un escándalo. La influencer Flor Cubile escribió: “Avísenle al enamorado que me deje de contestar historias entonces”. A lo que Cortez respondió: “Ya salieron ellas que quieren un par de seguidores en redes, si tenes conversación con él mándame video de pantalla abriendo el chat, sino deja de soñar. Besi”.

Unos chat afirman que el joven le habría sido infiel a Sabrina.

En medio del escándalo, Alan decidió eliminar su cuenta de Instagram. Mientras que Florencia le contó a Paparazzi: “Lo conozco ya desde antes que entrara a GH. Cuando salió nos mandamos mensajes. Él me puso que cuando iba a poder ir a Buenos Aires para vernos”.

“Incluso, me tenía en mejores amigos y demás, hasta hoy a la mañana. Cuando enteró lo que yo puse en Twitter, me dejó de seguir y borró los mensajes. Yo lo hice sin intención, obvio que Sabrina no sabía nada. Alan también me daba likes en las historias”, contó.

Le mostraron a Sabrina los chats y ella reaccionó

Sabrina Cortez rompió el silencio y le contó al mismo medio, tras ver los chats: “La posta que yo el tuit lo puse con la intención de que el que tuviera algo que decirme o mostrarme, que lo haga. Sin intención tampoco de ir contra Flor. Y lo que se tenga que contar que se cuente, eso habla de Alan no de mi”.

