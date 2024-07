Sabrina de Gran Hermano dio un nuevo paso en su vida profesional: de qué se trata

La exparticipante de Gran Hermano, Sabrina Cortez, compartió este lunes varias imágenes de lo que fue su regresó a la universidad de que la que graduó de contadora en agosto del año pasado.

A través de sus historias de Intagram, la creadora de contenidos anunció que ya es oficial su título tras estudiar en la Universidad Nacional de Luján. “Contadora Cortez”, escribió la rubia en una de las fotos en la que sostiene el título.

La ex concursante de Gran Hermano recibió un reconocimiento en su universidad.

Entre las fotos que compartió de su festejo no se lo pudo ver a Alan Simone, con quien se habría reconciliado recientemente. Cabe recordar que días atrás Sabrina había puesto un punto final a la relación luego de que encontrara chats comprometedores del muchacho con otras chicas.

La ex concursante de Gran Hermano recibió un reconocimiento en su universidad.

La ex concursante de Gran Hermano recibió un reconocimiento en su universidad.

“Algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo”, había contado Sabrina, pero decidió volver a apostar por su ex compañero de reality.

Sabrina y Alan ¿se darán otra oportunidad?

Alan y Sabrina de Gran Hermano decidieron darse una segunda oportunidad. Los ex hermanitos hablaron de sus problemas, tomaron la determinación de dejar los conflictos en el pasado y volver a apostar a la relación.

La ex concursante de Gran Hermano recibió un reconocimiento en su universidad.

Hace unos días, tuvieron una charla cara a cara al aire en Te pido mildis, uno de los programas del canal de streaming de Telefe, y limaron todo tipo de asperezas para avanzar hacia una reconciliación.

La ex concursante de Gran Hermano recibió un reconocimiento en su universidad.

En su perfil en Instagram, Alan colgó una foto de Sabri tirándole un beso, mientras comparten una cena. A juzgar por las imágenes, el vínculo se afianzó y tienen mucho camino por delante por recorrer.