España pone una multa millonaria a las aerolíneas low cost por sus cobros extra: ¿podría ocurrir en Argentina?

El Ministerio de Consumo del Gobierno de España decidió sancionar a cuatro aerolíneas low cost con una multa total de 150 millones de euros por cobrar a los pasajeros el equipaje de mano. Estas acciones fueron objeto de denuncias por parte de diversas asociaciones de consumidores.

Fuentes del ministerio, confirmaron que durante el verano de 2023 se iniciaron demandas contra Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, tras las denuncias recibidas, con el objetivo de investigar prácticas consideradas abusivas.

Estas incluían el cobro de suplementos por la reserva de asientos para acompañar a menores y personas discapacitadas, falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio, cobro de un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros y la negativa a aceptar pagos en efectivo en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales.

¿Llega el fin del equipaje de mano? (123RF)

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa el 85 % del tráfico aéreo en España, ha expresado su desacuerdo con la medida propuesta por el Ministerio de Consumo, que busca prohibir el cobro por el equipaje de mano de algunas aerolíneas. En su declaración, ALA argumenta que esta medida afectará negativamente a los consumidores al eliminar la posibilidad de que los pasajeros elijan exactamente lo que necesitan.

Esto significa que los aproximadamente 50 millones de pasajeros que actualmente viajan solo con equipaje de mano bajo el asiento y no llevan una maleta de cabina no podrán beneficiarse de la opción de pagar solo por los servicios esenciales, ya que se les obligará a contratar servicios que no utilizan.

Cómo es la situación en Argentina

En nuestro país las aerolíneas low cost como Flybondi y Jet Smart también tienen imitaciones en sus precios básicos y brindan servicios personalizados por un precio extra. Sin embargo, no hay en el país ninguna aerolínea con las mismas políticas restrictivas que en España ni tampoco ha habido denuncias masivas vinculadas a estos servicios.

En Argentina las líneas aéreas low cost solo incluyen una mochila o bolso de mano en su precio base para volar a un destino. Por lo que para tener una maleta en cabina o en bodega hay que pagar un extra que no se tiene en cuenta al principio de la operación. La misma situación ocurre con la selección de asientos o snacks en vuelo, servicios que no vienen incluida en el precio final básico.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas, sí ofrece el servicio de equipaje en cabina, comidas y selección de asientos en el precio final del tramo. Es por esto que a veces pueda salir un poco más caro volar por la aerolínea de bandera, que ya tiene incluido estos servicios.