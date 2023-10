Alfa apuntó contra Maxi Guidici tras su intento de suicidio: “No puedo sentir nada”

Algunas semanas atrás, Maxi de Gran Hermano fue noticia debido a un intento de suicidio por una depresión y recaída que tuvo. En medio de eso, Alfa apuntó contra él y aseguró que no le cree lo que dice, pero la pelea no terminó ahí.

El ex concursante de Gran Hermano.

Lo cierto es que desde el reality que ninguno de los dos se cae bien y hasta hablaban pestes del otro dentro y fuera de la casa. Más allá de esto, en los últimos días todo se intensificó.

“Yo no puedo pretender que me crean o no me crean, sino con la seguridad y la forma en que lo dicen”, aseguró Maxi en una entrevista con Intrusos donde habló sobre le descrédito que le expresó su excompañero en otra ocasión.

Alfa Santiago contra Maxi Giudici

Luego de esto, Walter habló con otro medio de comunicación y mantuvo todo lo que dijo anteriormente con su clásica postura de superioridad: “Desde el momento que este muchacho dijo que me quería sacar en una bolsa de Gran Hermano, las imbecilidades que dijo después cuando yo salí de la casa y él estaba afuera, no puedo sentir absolutamente nada por él ni me importa lo que le pase”.

En esta nueva ocasión repuntó contra su compañero y agregó su comentario sobre el intento de suicidio. “De todo lo que dice, no le creo nada porque si todo fue un acting y si su vida se resume por entrar al Bailando...listo, no le creo nada”, sumó Alfa Santiago.

Alfa y un polémico comentario contra Maxi.

Antes de concluir la entrevista, el polémico participante dijo: “La verdad que no me importa si entra, si no entra, si baila, si no baila, si se vuelve a Córdoba o si se queda acá... No me importa en lo más mínimo. Yo hago mi vida y me refiero a mi vida, ¿ok?”.

Salió a la luz la verdadera razón por la que Maxi Guidici tuvo que recibir atención médica

El periodista Guille Barrios compartió en “X”, el ex Twitter, que Maxi no ingirió ningún tipo de medicamento que causa una disminución de la actividad cerebral, sino que solo tomó alcohol en exceso.

Salió a la luz otra versión por la que Maxi Guidici estuvo pocas horas internado.

“Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago”, aclaró Barrios en sus redes.

