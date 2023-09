Camila Lattanzio reveló el comentario subido de tono que le hizo Maxi Guidici mientras estaba con Juliana Díaz

En medio de su deseo ferviente de formar parte del Bailando 2023, Maxi Guidici, conocido por su participación en Gran Hermano, se encuentra en el ojo de la tormenta después de un intento de suicidio que conmocionó a la farándula argentina. Sin embargo, la situación se ha vuelto aún más compleja después de las revelaciones de una de sus excompañeras del reality, Camila Lattanzio.

Camila Lattanzio, quien fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre Maxi Guidici y Juliana Díaz, dejó al descubierto una serie de mensajes que habría recibido de Guidici durante varios meses. Estos mensajes generaron una nueva ola de controversia en medio de la difícil situación que enfrenta Guidici.

En una entrevista en el programa “La Jaula de la Moda” de Ciudad Magazine, conducido por Horacio Cabak, Lattanzio reveló que en un asado, Maxi Guidici le dijo que ella era su tentación, un comentario que la dejó desconcertada y fuera de lugar. “Si me dicen que soy la tentación de alguien, para mí está fuera de lugar. El mismo día que internaron a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé”, expuso. Además, contó que él la insultó por haber confirmado a Juliana Díaz, que efectivamente era su tentación.

Maxi Guidici

La cantante se sintió desilusionada por la actitud de Díaz, quien no solo le pidió que negara todo ante la prensa, sino que también la hizo quedar como una “mentirosa” al no aclarar la situación. Lattanzio expresó su frustración al ver que, a pesar de considerar a Díaz como amiga, esta no salió a hablar públicamente sobre la situación.

La situación llegó a su punto más crítico cuando una mujer la confrontó en la calle, reprochándole su supuesta interferencia en relaciones de pareja. “No te tenía metiéndote en relaciones de pareja”, le dijo la mujer y ella enfureció: “Yo no voy boluda, dejo pasar ciertas situaciones porque no quiero quilombos, pero yo en mi vida me metí en relaciones de pareja”.

Juliana Díaz y El Conejo dieron detalles de cómo encontraron a Maxi Guidici tras la ingesta de pastillas.

Durante la entrevista, Horacio Cabak leyó algunos de los mensajes enviados por Maxi Guidici a Camila Lattanzio, que incluían expresiones de fuerte enojo y deseos negativos hacia ella.

“Fuerte...”, opinó el conductor. “No sé qué vio Juli. Cuando ella me preguntó yo le dije todo, pero Maxi me habló de incógnito, habrá borrado”, agregó Camila.

Cabak volvió a insistir: “Te dice cosas fuertes, eh” y pidió permiso para leer al aire uno de los mensajes. Camila aprobó. “¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Ojalá tengas lo que te mereces” fue el mensaje que escribió Maxi después de haber hablado con Juliana.

SEGUÍ LEYENDO: