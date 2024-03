Alfa recibió el alta y se fue a su casa: “Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar”

En las últimas horas, Alfa, el ex participante de Gran Hermano pasó por un gran susto debido a su estado de salud. Durante esta semana, Walter Santiago ingresó a la casa más famosa para movilizar a los participantes de esta edición, pero tuvo que abandonarla antes de lo esperado. La causa fue una arritmia cardíaca.

En un principio, se suponía que Alfa iba a estar hasta el próximo lunes, pero al salir de la casa más famosa del país fue internado de urgencia en el sanatorio Las Lomas, ubicado en San Isidro, provincia de Buenos Aires. El ex participante fue sometido a una serie de estudios médicos y los resultados arrojaron que los valores de su presión arterial estaban elevados. Esa fue la causa de la arritmia ventricular.

Una vez diagnosticado, los médicos consiguieron bajarle la presión y se dedicaron a tratar la cuestión de la arritmia. Alfa llegó al centro médico indicando que sintió un fuerte dolor en el pecho. Así mismo, durante la mañana de este viernes, el participante de la edición anterior de Gran Hermano recibió el alta médica.

El ex participante de Gran Hermano pasó por un gran susto debido a su estado de salud.

Sin embargo, en las redes sociales había circulado varias versiones sobre el estado de salud de Alfa. Pero su hermano se encargó de desmentir oportunamente.

Ahora, de nuevo en su casa y acompañado de sus seres queridos , Alfa dialogó con el portal Teleshow y comentó cómo está en este momento su salud. “Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”, explicó Walter Santiago.

En referencia a los múltiples intentos que realizaron los médicos para tratar de revertir su arritmia ventricular, el ex participante del ciclo que conduce Santiago del Moro precisó: “Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”.