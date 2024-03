Subastaron la icónica puerta del Titanic por una cifra extraordinario

Una subasta, organizada por Heritage Auctions en Dallas (Texas) del 20 al 24 de marzo, ofreció una amplia gama de objetos de famosas películas pertenecientes a la cadena de restaurantes Planet Hollywood. Entre los artículos destacados se encontraba la puerta de madera en la que se apoyaron los protagonistas de ‘Titanic’ en el dramático desenlace de la película.

Este icónico trozo de la historia del cine se vendió por la sorprendente cifra de 718.750 dólares, superando a otros objetos de renombre como el látigo de Indiana Jones en “The Temple of Doom” (”El Templo de la perdición”), según lo publicado por Clarín.

El panel de madera no fue el único artículo de “Titanic” que atrajo la atención en la subasta. El vestido de gasa usado por Kate Winslet en la escena final también encontró un comprador, alcanzando un precio de venta de 125.000 dólares.

El látigo utilizado por Harrison Ford en una de las películas de Indiana Jones fue vendido por 525.000 dólares

Desde el estreno de “Titanic” en 1997, el panel de madera ha sido objeto de debate entre los espectadores, quienes cuestionaron si ambos protagonistas podrían haberse salvado de manera conjunta. La controversia radica en si Jack y Rose podrían haber cabido juntos en la tabla, ya que la muerte de Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, se produce debido a la hipotermia al no poder permanecer en la plataforma.

La pieza fue subastada junto a más de 1600 objetos de la historia del cine

La subasta ofreció alrededor de 70 objetos de atrezo y vestuario relacionados con la película, con una puja inicial por el panel de madera de balsa de 40.000 dólares. Otros objetos vendidos incluyen el látigo utilizado por Harrison Ford en una de las películas de Indiana Jones por 525.000 dólares, y la copa del Santo Grial utilizada en “Indiana Jones and the Last Crusade” (”Indiana Jones y la última cruzada”) por 87.500 dólares.

En total, más de 1.600 objetos de la historia del cine estuvieron disponibles en esta subasta, desde bocetos de diseño hasta accesorios de películas famosas como “The Shining” (”El resplandor”) y “Terminator 2: Judgment Day” (”Terminator 2: el juicio final”).