Liliana Bodoc eterna: homenajes y el estreno de un documental inédito en el Día del Libro Infantil

Desde 2018, el 21 de julio se conmemora en Mendoza el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil, en homenaje a la entrañable escritora Liliana Bodoc por el día de su nacimiento.

Es por eso, que el próximo domingo en la provincia habrá múltiples eventos para traer al presente la memoria y obra de la escritora nacida en Santa Fe, pero mendocina por adopción, que dejó un gran legado en la literatura nacional con su conocida trilogía “La saga de los confines”, un aporte único a la literatura fantástica y juvenil.

UNA OBRA UNIVERSAL QUE SIGUE CAUTIVANDO A LOS LECTORES

Prolífica como pocas, Liliana Bodoc editó más de treinta obras entre cuentos y novelas, poniendo su sello ineludible, creando personajes entrañables en paisajes de encanto. Como así también, la literatura más cruda y comprometida, no solo con la historia, sino con las causas sociales y la educación.

Sin dudas, la trilogía “La Saga de Los Confines” es su obra más recordada, al ser la primera novela publicada por la autora, a sus 40 años. El primer título, “Los días del venado”, recibió varios reconocimientos, entre ellos el premio a la Mejor Obra Literaria Juvenil por la Fundación El Libro en la Feria del Libro de Buenos Aires de 2000. Además, la novela fue incluida en la lista de honor del Premio Andersen en 2000.

La saga continuó en 2002 con la publicación de la secuela titulada “Los días de la sombra”, y en 2004 publicó el tercer y último libro de la saga, “Los días del fuego”.

Liliana Bodoc referente local de la literatura Fantástica.

Referente de la literatura fantástica, infantil y juvenil, gran parte de su obra fue traducida al alemán, neerlandés, japonés, polaco, inglés e italiano. Su otra trilogía “Tiempo de dragones 1: La profecía imperfecta” (publicado en 2015), “Tiempo de dragones 2: El elegido en su soledad” (2017) y “Tiempo de dragones 3: Crónicas del mundo”, de 2022, una obra póstuma completada por sus hijos, Galileo Bodoc y Romina Bodoc, son parte de sus textos más populares en la épica. Y “Sucedió en colores”, “Elisa: La rosa inesperada” o “Yo, el espejo africano” demostraron su versatilidad a la hora de abordar distintas temáticas.

En la actualidad, la obra de Liliana Bodoc es editada y vendida en todo el mundo, además de difundirse como una de las autoras fundamentales del género infantil y juvenil de la literatura nacional.

“LAGUNAS”, EL DOCUMENTAL SOBRE EL DESIERTO DE GUANACACHE EN EL QUE PARTICIPÓ LILIANA BODOC

En coincidencia con un nuevo aniversario de su nacimiento, este domingo 21 de julio, a las 21 horas, se estrena en el Cine Universidad la película “Lagunas”, dirigida por el mendocino Federico Cardone, que cuenta con la participación especial de Liliana Bodoc, y es uno de los últimos registros de la escritora. En dicho estreno, estará presente Romina Bodoc, hija de la escritora.

El documental, realizado en distintas etapas desde 2015 con dirección y guion de Cardone, cuenta con un elenco artístico encabezado por Liliana Bodoc, Rubén Díaz, Roger Aguilera y Sandra Amaya. El trabajo de la autora en el filme es parte de sus últimos proyectos antes de su fallecimiento, el 6 de febrero de 2018.

El documental “Lagunas” se centra en la zona denominada Lagunas de Guanacache, un área que alguna vez albergó peces y pescadores y que hoy se encuentra en sequía casi permanente, en el límite de Lavalle y San Juan. Antiguamente, parte del pueblo huarpe habitaba esta zona e incluso la navegaba para trasladarse en ella.

La escritora participó del documental dirigido por Federico Cardone.

“La película surgió de una idea de hacer un documental en principios sobre lagunas y sobre la historia de los huarpes. Viajando a la zona y reconfigurando la idea, surgió la posibilidad de que Liliana pudiera viajar a las lagunas, porque ella no tenía contacto con la cultura huarpe y no conocía el desierto de Lavalle. Y cuando se lo propusimos le interesó, no solo porque era curiosa, sino porque sentía que eso se vinculaba con su propia obra, con ese cruce mitológico y fantástico”, cuenta Emiliano Cardone, cineasta mendocino sobre el documental que participó del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y ahora se estrena en el Cine Universidad.

“Lagunas” es un documental sobre fantasmas. No es sencillo hablar de ellos. Son escurridizos, tenues, demasiado personales. En el documental, toman la forma de una laguna vacía; de los huarpes que tuvieron que huir; de un cine que cerró; de la muerte de Liliana Bodoc cuando se estaba haciendo el montaje.

“Ese viaje con Liliana fue sorprendente por muchos motivos. Por su encuentro con la cultura huarpe y el impacto que le generó. Y conocimos a Rubén Díaz, que es una especie de chamán que también protagoniza la película. Y con él se abrió otro mundo con una cultura que se está perdiendo. De repente tener a ese exponente de los huarpes hizo que tomara otra dimensión. En el medio de la edición, Liliana fallece. Entonces no podíamos dejar ese suceso traumático para nosotros, dejarlo afuera, como si eso nunca hubiese pasado. Por eso, retomamos la historia y fuimos a la casa de Liliana en El Trapiche, en San Luis. E incluimos la partida de Liliana en el documental, como parte de la película”, detalla el director sobre el giro que tomó el proyecto.

La participación de la escritora en el documental no solo fue revelador para ella en ese momento, porque desconocía aspectos de nuestra cultura más primitiva, sino para el director y equipo que compartió con ella la experiencia.

“Después del fallecimiento de Liliana, la pregunta era permanente: si teníamos que terminar el documental. Sin embargo, lo que vi de ella era una persona excepcional. Desde la mirada que tenía, la inteligencia, la sensibilidad y la bondad que tenía. Se brindó de tal manera al proyecto, con tanta belleza y sentido de pertenencia, que me pareció maravilloso. Y escucharla hablar es tan lindo, es un placer que muchos disfrutan. Fue muy lindo ver su trabajo en el documental, pero también ella trabajó con los chicos de la escuela de Lagunas y era mágico ver ese intercambio que se produjo en pleno desierto con su literatura”, agrega.

“Lagunas”, se estrena este domingo 21 de julio, a las 21 horas, en el Cine Universidad (Maza 250, Ciudad), y continuará en cartelera. Las entradas anticipadas se pueden conseguir por www.entradaweb.com.ar y en la boletería del cine.

“LA RONDA INFINITA”, UN NOVEDOSO CONCURSO LITERARIO

Como parte de los eventos por el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil, se anunciará un importante concurso impulsado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la Fundación Liliana Bodoc.

Se lanzará la convocatoria para el concurso La Ronda Infinita este domingo 21, a las 18.30, en la Biblioteca Pública General San Martín (Remedios de Escalada 1843, Ciudad). La entrada es libre y gratuita.

El concurso literario abrirá su primer convocatoria en la Biblioteca General San Martín.

Esta convocatoria tiene como propósito celebrar los 20 años de “La saga de los confines”. Este concurso está dirigido a personas mayores de 18 años con interés en escritura, ilustración, música, contenido audiovisual y artes escénicas.

El acto será también un encuentro con música y literatura para también celebrar el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil y brindar por el lanzamiento de esta importante convocatoria y en honor al natalicio de esta entrañable escritora.

MATEADA LITERARIA Y TEATRO PARA CELEBRAR A BODOC

Como parte de las celebraciones, en el departamento de Godoy Cruz se suma a la agenda de actividades.

El domingo 21, a partir de las 16 horas, se desarrollará la “Mateada literaria desde los confines”, en la Biblioteca Mediateca de Godoy Cruz (Tomba 54 de Godoy Cruz), con entrada libre y gratuita. La grilla está destinada a niños, jóvenes y adultos.

Durante la jornada la idea es recordar a quien acercó el género épico y fantástico a grandes y chicos de todo el mundo. Asimismo, la intención apunta a revalorizar el libro como un puente entre historias de ficción y destinatarios de todas las edades.

A las 16 horas, se desarrollará la charla Filosofía aplicada a la lectura del cuento “Mi mamá me ama”, con la coordinación de José Luis Trejo.

A las 17, tendrá lugar la actividad lúdica Hora del cuento, con los títeres de Andrea Velázquez. Y a las 18 horas, la proyección del corto “Aprendiz de Dragón”, basado en un cuento de Liliana Bodoc.

La compañía “Danzandes”, dirigida por Virginia Fassano.

En tanto, también el domingo 21 de julio, a las 19 horas, en el Teatro Quintanilla de la Ciudad, se pondrá en escena espectáculo de danza contemporánea de la compañía “Danzandes”, dirigida por Virginia Fassano.

La obra alude al capítulo “La Destrenzada” de “La saga de los confines”. Además, la presentación contará con la participación especial de Romina Bodoc, hija de Liliana, quien narrará textos de la obra. La entrada es gratuita, con cupo limitado.