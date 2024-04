Encontró un departamento que parecía perfecto, pero se percató a tiempo de que era una estafa: “Ya ni se esfuerzan”

Hace tiempo que el mercado de alquileres presenta diversas dificultades que los inquilinos deben navegar cuidadosamente en Argentina. Ante esto, un caso reciente se hizo viral en las redes sociales e ilustra las complejidades y los riesgos asociados a la búsqueda de vivienda en el país. En este caso, una joven, en su afán por encontrar un departamento, se topó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad.

El anuncio en cuestión destacaba un monoambiente a estrenar en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, ofrecido a un precio de 180.000 pesos por mes. La propuesta se encontraba publicada en el sitio de compraventa de Facebook, prometía “mínimos requisitos” y trato directo con la dueña, lo que inicialmente captó el interés de la potencial inquilina.

“Cuando yo veo este precio, generalmente vos entrás y es una cueva o una habitación sola. Yo dije, vamos a leer un poco. Mínimos requisitos. DNI más recibo de sueldo. Dueña directa. Chau, madre, agarrate que te espero mañana con la valija a la puerta”, relató la joven influencer en un video publicado en su cuenta de TikTok @tatticuba.

Sin embargo, la rapidez en la respuesta de la supuesta propietaria y la solicitud de un pago adicional de 10.000 pesos de expensas, sumada a dos meses de adelanto, comenzaron a levantar sospechas. No obstante, fue la petición de un adelanto de 30.000 pesos argentinos para coordinar una visita al inmueble lo que confirmó sus temores.

“Ya ni para estafar se esfuerzan”, concluyó la joven tras verificar en Google Maps que la dirección proporcionada no correspondía a ningún edificio, sino a un terreno vacío delimitado únicamente por una estructura de metal.

Tatiana compartió su experiencia buscando alquiler por Facebook. Captura: TikTok / @tatiicuba

Alta demanda de alquileres y estafas online

El incidente acumuló 1,4 millones de reproducciones y más de 130.000 “me gusta” en TikTok. Además, llamó la atención de diversos usuarios que compartieron experiencias similares en los comentarios, evidenciando una problemática recurrente en el mercado inmobiliario argentino. Este posteo subraya la importancia de verificar cuidadosamente la información antes de proceder con cualquier compromiso financiero, especialmente en un contexto de escasez de oferta y alta demanda de alquileres en ciudades de todo el país. Acto seguido, los tiktores dejaron sus opiniones sobre lo sucedido.

“Me pasó algo parecido con un alojamiento y cuando me fijo en el Google Maps en la dirección solo había un puente”, “A mi me citaron en un lugar así, y cuando llegué y le avisé me robaron todo”, “Yo le escribí a la misma... y le dije que yo no pagaba adicional por ver ni Netflix jajaja”, “El año pasado nos robaron 10 mil por una supuesta reserva, porque ya la había visto más gente y la señamos antes de verla. Cuando llegamos no existía tal casa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

