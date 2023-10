El fuerte mensaje de Juariu sobre su lucha contra el cáncer de mama y cómo lo superó a sus 29 años

En un impactante mensaje en su cuenta de Twitter, la personalidad digital Juariu compartió con sus seguidores que a sus 29 años enfrentó una batalla contra el cáncer de mama.

La revelación tomó a muchos por sorpresa, ya que Juariu es conocida por sus descubrimientos de romances o separaciones de famosos y su participación como host digital en Telefe. Aunque la influencer ya había expresado en ocasiones anteriores la enfermedad que padeció.

La propia Juariu relató el descubrimiento del cáncer a través de un tweet: “Tuve cáncer de mama. Lo detecté a tiempo casi por casualidad. ¿Por qué a mis 29 años nunca me habían pedido una ecografía mamaria? No tengo antecedentes, pero tuve cáncer de mama a mis 29 años. Me toqué un bultito y fui lo más rápido que pude al médico.”

Los tuits de Juariu este jueves por la mañana

En una serie de tweets posteriores, Juariu enfatizó la relevancia de realizarse chequeos regulares: “Haber ido rápido a hacerme los chequeos es lo que me salvó la vida. ¿Sabías que el 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo SE CURAN? Es muy importante que te hagas los controles. No tengas miedo.”

Además, Juariu compartió su solidaridad con otras mujeres que han enfrentado o están atravesando situaciones similares: “Hablo todo el tiempo con chicas que pasaron lo mismo que yo. Que lo están atravesando también. En este día de concientización, mucha fuerza a todas las que la luchan, la lucharon o la tengan que luchar. Se puede vencer al cáncer de mama. Las quiero.”

Más declaraciones de Juariu sobre el cáncer de mama que padeció

En una entrevista realizada a Juariu en abril en el programa “Invencibles”, la periodista María Belén Ludueña, conductora del programa, abordó con sensibilidad el tema de la enfermedad de Juariu.

En la entrevista, Juariu compartió detalles sobre cómo descubrió el cáncer: “Me encontré un bultito, nunca me había tocado nada. Me llamó la atención y me asusté. Le dije a mi novio de ese momento y me contestó que me hiciera un chequeo, que seguramente no era nada.”

La influencer destacó que nunca hubo antecedentes de cáncer de mama en su familia y cómo, al hacerse la ecografía, la médica notó algo inusual, lo que llevó a la búsqueda de un especialista.

Juariu elogió la atención médica recibida y compartió sus momentos de miedo y espera antes de recibir resultados favorables.

“Tuve miedo, pero nunca bajé los brazos”, afirmó Juariu, destacando la importancia de mantener una actitud positiva durante la difícil experiencia.

Seguí Leyendo