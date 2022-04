La caída de Juariu, la eliminación de Mery del Cerro y los 4 semifinalistas de Masterchef

Masterchef Celebrity 3 está a un paso de la gran final y el domingo se conoció el nombre de la última eliminada, previo a las semifinales. Mery del Cerro tuvo que abandonar el programa y rompió el llanto a conocer que era ella quien debía dejar la competencia muy cerca del objetivo.

Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas y Juariu son los cuatro semifinalistas que pelearán por quedarse con el gran premio del reality. El jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui los eligió como los mejores de la temporada y ahora más que nunca tendrámn que darlo todo para ganar.

El domingo hubo dos competencias, la primera entre las dos participantes que más estrellas habían reunido. Denise y Juariu se enfrentaron en un desafío en el que debían preparar en tan solo ocho minutos, un trifle, que es un postre inglés que consta de varias capas con diferentes ingredientes y texturas. Al terminar el tiempo, la conductora subió al balcón y la influencer se sumó a competir con sus compañeros.

Los 4 participantes restantes tuvieron que elaborar en 60 minutos un plato que tenga tuétano como ingrediente principal y un acompañamiento, previo paso por el mercado para tener los elementos necesarios.

Todos los famosos tuvieron complicaciones, pero Juariu no pudo controlar los nervios. La espía de los famosos se tropezó en una de las veces que se dirigió a su mesa de trabajo. “¿Estás bien?”, le preguntó Fonzi. “Estoy entre los nervios y que al mismo tiempo digo: ´Bueno, ya está, si me voy estoy muy contenta´”, le dijo la influencer al conductor, que la instó a que disfrute más.

Mery del Cerro eliminada de Masterchef a un paso de la final

La primera en pasar a las semifinales fue Juariu y la segunda elegida fue Viciconte. Entonces, el mano a mano final quedó entre Tomás y Mery, y Martitegui anunció que la ex Casi Ángeles era la eliminada de la noche.

“Uff...que difícil. Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres”, expresó del Cerro.

“Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñás todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más. Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en Masterchef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida”, se despidió la flamante eliminada.