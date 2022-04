Mica Viciconte casi en guerra con Juariu al acusarla de copiarle su plato en Masterchef

En Masterchef Celebrity todos buscaron salvarse del domingo de eliminación y lo dieron todo en la noche del jueves. A tal punto, que Mica Viciconte entró en guerra con Juariu por el plato que cada una iba a preparar para homenajear a la Ciudad de Buenos Aires, ya que ese era el desafío del día.

Los cinco participantes en carrera tenían que preparar platos que sean típicos de la gastronomía porteña. Y, habiendo tantas posibilidades, Mica y Juariu eligieron hacer la misma receta dulce, de hecho hasta con casi lo mismos ingredientes.

Y todo salió a la luz cuando Damián Betular, a poco de haber comenzado la etapa de elaboración, se acercó a la estación de Juariu para concer con qué deleitaría al jurado al final de la prueba. Allí, ella le cuenta que iba a hacer un flan casero con lima.

Como estaba en la estación de al lado, Mica se preocupó al escuchar que estaban por hacer la misma receta, ya que incluso ella pensaba ponerle lima. “¡Se copió!”, susurró la ex-Comnbate frente a cámara mientras señalaba a su compañera.

Mica Viciconte cambió su plato y no le fue muy bien

Luego, el pastelero se cruzó a hablar con la pareja de Fabián Cubero y al saber que tenían la misma idea de plato, se enojó. “Con la cantidad de postres porteños que hay, que las dos hagan flan me parece cualquier cosa. Piensen bien lo que van a hacer”, lanzó el chef dándoles un ultimátum para que lo resuelvan.

Juariu le propuso a su compañera cambiar de plato, pero Mica se lo cedió y se puso a trabajar en algo ligeramente diferente: una tarantela. Más allá de que nunca la había hecho, decidió desafiarse a ella misma y se puso manos a la obra.

Más tarde fue Santiago del Moro a conversar con la ex Combate sobre la acusación: “Juariu me copió a mí, obvio. Siempre vas a escuchar esa respuesta”, dijo entre risas.

Juariu y Mica Viciconte pelearon por un flan.

Después se puso seria y reconoció que se trató de una simple casualidad. Juariu escuchó la conversación que estaban teniendo y se defendió. Mica se armó de paciencia y le explicó que no la estaba acusando: “Juariu ya me viene a atacar, estoy hablando bien ya está, no pasa nada. Resolvamos para que nos vaya a las dos bien, a mí un poquito mejor”, comentó en un detrás de escena.

Finalmente, Juariu se llevó la estrella con su flan innovador y Mica tendrá que regresar el domingo a dalro todo para no ser la eliminada del certamen.