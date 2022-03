Mica Viciconte y Mery del Cerro hicieron dupla en Masterchef y se dijeron de todo: “Me estás hiriendo”

La noche del martes en Masterchef Celebrity fue bastante conflictiva para Mica Viciconte y Mery del Cerro, quienes no funcionaron como pareja de trabajo y mantuvieron un tenso ida y vuelta sobre personalidades y las formas de trabajar de cada una. Además, el resultado final no fue lo que esperaban y no fue la dupla que se quedó con las estrellas.

“Van a tener que hacer un plato entre dos en 60 minutos, pero no van a poder cocinar al mismo tiempo; cuando suene la chicharra el que esté cocinando deberá trasladar todo a la otra estación para que siga el compañero”, explicó Damián Betular sobre la prueba.

El desafío consistió en poner a prueba la paciencia y el compañerismo para poder lograr un plato a la altura de la competencia. Pero en la pareja de Mery y Mica faltó de ambos componentes, por lo que el choque de personalidades fue muy fuerte y terminaron discutiendo.

Tensión entre Mica Viciconte y Mery del Cerro.

Mery eligió replicar una receta de sopa mexicana, pero mientras ella cocinaba, Viciconte no dejó de hacerle comentarios con seriedad hablarle desde que empezó a cocinar, y ese fue el primer problema en entre ambas.

Cortocircuito entre Mery del Cerro y Mica Viciconte

“Mica, a veces es mejor callar que hablar cuando hay nada para decir. No podés creer que no tenés mucho para decir, ¿no?”, cuestionó la modelo detrás de cámaras.

Sorprendida ante el reclamo de su compañera, Mica guardó silencio, la actriz aprovechó y lanzó: “Yo entiendo que vos tenés este alma de capitana, esa cosa de decir y dirigir, pero hoy no me tenés que decir nada”. “Me estás hiriendo”, le respondió la pareja de Fabián Cubero.

“Estás tratando de buscar indicaciones y no las tenés, te querés morir”, la pichó Mery, al tiempo que la deportista no perdía de vista la preparación y le aconsejaba: “Seguí rallando, estás bajando el nivel, tenés menos intesidad”. Entre risas, Del Cerro le respondió con ironía: “Querida, si sigo rallando me rallo los dedos”.

“Mery, a mí también me molesta que me hablen y me desconcentra, así que afloja un poco”, le pidió con humor. “Mirá que yo tengo mi carácter, me encanta ser DT de Mica, nunca me lo hubiera imaginado”, retrucó la ex Casi Ángeles.