Mica Viciconte y Juariu picantes y sin pelos en la lengua en Masterchef Celebrity: “Mejor que se vaya”

El juego se pone cada vez más picante en Masterchef Celebrity y luego de la salida de Paulo Kablan, Mica Viciconte y Juariu se sinceraron sobre sus expectivas de cara a la final. Ambas comentaron a quién quieren fuera de juego y no se guardaron nada en una noche llena de color y calor por Carnaval.

Catherine Fulop, Vicky Juariu Braier, Mica Viciconte, Paula La Peque Pareto y Denise Dumas fueron las participantes que el lunes se enfrentaron al desafío de cocinar gastronomía brasilera.

Y, en medio de las difíciles preparaciones del lunes, Santiago del Moro indagó sobre la salida de Paulo Kablan del programa, quien había quedado en un mano a mano con Mica Viciconte, que tuvo una chance más de demostrar su talento en las cocinas.

“Anoche fue una eliminación muy polémica, ¿vos por quién hinchabas?”, la consultó Del Moro a Juariu. “No, muy difícil... ¡Por los dos!”, contestó aunque Mica -que estaba detrás suyo- no le creyó ni una palabra y “Decilo...”, dijo y la obligó a decir la verdad sobre a quién prefería.

Pero la espía de los famosos no quiso quedar mal con su compañera: “No, la quiero mucho a Mica, de verdad, pero Paulo era medio padre, me daba consejos...”. Por lo que Del Moro metió cizaña y resaltó que ella hinchaba por el periodista.

Duelo entre Mica Viciconte y Juariu en Masterchef

“Si me tenés que decir uno de los dos, creo que un poquito más por Paulo...”, admitió finalmente la instagrammer. “Yo también hago esta lectura: Mica cocina muy bien, es muy competitiva”, dijo el conductor. “Sí, es una muy buena competidora, mejor que se vaya...”, completó Juariu.

Mica se hizo la ofendida y lanzó: “Después la jodida soy yo”, dijo sobre su espíritu competitivo que más de una vez fue cuestionado.

Juariu y Mica Viciconte en "Masterchef Celebrity". (Captura)

“Bueno, pero eso habla bien.... ¿Vos no dijiste de mí que me querías bajar del balcón porque cocinaba bien?”, le recordó Juariu. Y Mica fue más allá: “¡Hoy te vas!”.

“Estaban con cuchillo y tenedor ayer diciendo: ‘¡Qué se vaya!’. Dios mío...”. “Ayer pensaban de acá arriba que te sacaban de carrera”, le apuntó Santiago. Y Mica golpeó una olla con el tenedor y se jactó de su triunfo: “Pero yerba mala...”.

“Me encanta decir: ‘Yerba mala, nunca muere’... Ni que fuese una jodida, pero me encanta”, reconoció Mica Viciconte y reveló que el domingo tuvo miedo a quedar eliminada. “Pensé que me iba: cuando quedamos dos, pensé: ‘Game over’. Y me preocupé”, contó.