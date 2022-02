Juariu estalló en Masterchef Celebrity por un error imperdonable y Santiago del Moro la consoló

Cada vez quedan menos participantes y la competencia se pone más picante en Masterchef Celebrity. Bajo presión de llegar a la final del programa de cocina, los famosos comenten errores imperdonables a esta altura del reality y Juariu fue una de ellas, lo que la llevó directamente al domingo de eliminación.

Al comienzo de la edición del jueves, el jurado les advirtió a los participantes de que harían algo inédito. Paulo Kablan, Mica Viciconte, Denise Dumas, Juariu, Mery del Cerro y Guinzburg se sentaron en dos mesas, y se encontraron con los tres chefs vestidos de esmoquin, listos para ser sus mozos.

Juariu, en Masterchef.

Una vez que los famosos se acomodaron, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui sirvieron la comida. Todo esto fue porque el desafío de la noche consistía en imitar el plato que los chefs les presentaron.

A través de varias degustaciones, los participantes debían adivinar los ingredientes con los que estaba hecho y luego ir al mercado por los insumos y a sus estaciones a cocinar en solo 60 minutos.

Juariu no contuvo el llanto por su imperdonable error

La espía de los famosos se olvidó de buscar la carne para su plato en el mercado y no pudo con la angustia de no tener uno de los elementos principales para la elaboración.

Enojada con ella misma, terminó llorando por el hecho de no poder hacer nada para salvar su error y tuvo el apoyo de Santiago del Moro, quien la abrazó y le dijo unas tiernas palabras.

“Estoy recaliente. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar”, le dijo al conductor cuando él se acercó a la mesa. “Yo en tu lugar y con lo calentón que soy me hubiera puesto el delantal acá y me hubiera ido, pero no. Lo importante en la vida es quedarse”, le dijo a Juariu para contenerla.

“No te pongas triste”, le pidió Del Moro y le recomendó: “En momentos así pienso en todo lo malo que pasé, esto no es nada”.

Ante el desconsuelo de Juariu por verse cerca de la gala de eliminación, el conductor le pidió que piense en alguien que siempre la banca en los malos momentos. “Mi papá”, dijo ella.

“En la vida todos tenemos alguien que nos pone bien. Pensá en él y que sea lo que Dios quiera”, le dijo el animador, mientras abrazaba a la panelista y ella soltaba unas lágrimas. “Sos lo más”, le agradeció, emocionada.