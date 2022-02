Claudia Villafañe le reprochó a Juariu un gesto que tuvo frente al romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Este jueves, Claudia Villafañe sorprendió a todos los participantes de “Masterchef Celebrity 3″ al reemplazar el lugar de Germán Martitegui y ser jurado por una noche. Comió rico y variado aunque no se quedó callada cuando visitó la estación de Juariu.

La invitada del programa y la participante más joven vivieron un momento incómodo ya que la empresaria le reprochó a la instagramer haber hecho público el romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

“Toda la felicidad con Claudia hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”, dijo la competidora y ex panelista de “Bendita”. Y todo se entendió mejor cuando la ex mujer de Diego Armando Maradona y Damián Betular pasaron por la cocina de la tucumana.

Claudia soltó: “Igual la conozco porque viste su trabajo… Muchas veces la quería buscar para…”, no completó la frase con palabras pero sí con el gesto de dar un chirlo. Y la única reacción de Juariu fue esconderse debajo de la mesada. “Yo no sé de qué habla”, soltó con humor.

Tras esa escena, la joven explicó a qué se refería la madre de Dalma y Gianinna Maradona: “Yo no stalkié a Gianinna y a Dalma. A Giannina sí porque tuvo una relación con Daniel Osvaldo y puse que estaban teniendo algo”. A lo que sumó: “No les ha gustado mucho a Osvaldo y a Gianinna y me han bloqueado”.

Juariu implementó una forma de limpiar la energía en “Masterchef” y no le funcionó

Antes de quedar eliminada de la competencia de “Masterchef Celebrity 3″ y de volver a entrar por su buen desempeño en el repechaje, Juariu no estaba en un buen momento en el certamen y quiso cortar su mala racha de una manera que sorprendió a todos los presentes.

Ella decidió limpiar la energía de las cocinas de una particular forma, claro que llamó la atención de todos los presentes porque comenzó a mover los brazos de un modo poco usual. “¿Qué pasó Juariu?”, le preguntó Santiago del Moro.

“Vengo con sahumerios, vamos a cambiar la energía acá”, respondió ella y el conductor le hizo un pedido especial: “Pasalo por todo el estudio, por favor”. Ella no lo dudó y recorrió todo el espacio.

“Vamos a tirar sahumerios, vamos a cambiar. Vengo mal y hoy vamos a limpiar un poco el aire”, soltó ante las cámaras.