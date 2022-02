Germán Martitegui criticó a los restaurantes y Damián Betular lo mandó al frente: “Como el tuyo”

“El pez por la boca muere”, dice la frase que Germán Martitegui aplicó casi a la perfección en Masterchef Celebrity. El reconocido chef quiso llamarle la atención a Juariu por su plato, pero al criticarla terminó criticando a su propio restaurante y Damián Betular se lo hizo saber.

El desafío del martes no fue nada fácil para los participantes, ya que el jurado puso a prueba la memoria de cada uno de ellos al pedirles que recuerden una lista de ingredientes, y solo algunos cumplieron con las expectativas.

Los famosos tuvieron 20 segundos para memorizar los ingredientes de la lista, que luego tuvieron que buscar en el mercado la mayor cantidad de cosas que recuerden. Y para esto solo les dieron un minuto, lo que inquietó a los cocineros.

Con los ingredientes que Juariu pudo obtener, elaboró su “Ya Casi Yuka” que hizo con berenjenas asadas con salsa de tomate, huevos, picles de pepinillos, chaucha y papas pay.

Lo primero que le preguntó Martitegui fue si se mezclaba la elaboración, y aunque ella no lo había pensado para que fuera así, dejó que el jurado se maneje con libertad.

El enojo de Germán Martitegui que salió mal

“Lo voy a comer como vos querés que seguramente me va a gustar menos que como yo quería”, lanzó picante Martitegui y automáticamente explicó su enojo a la hora de recibir órdenes de cómo comer.

“Odio esos restaurantes que te dicen empezá a comer de izquierda a derecha”, agregó molesto Martitegui y Damián Betular lo frenó al decirle: “El tuyo, tu restaurante. Por poco te lo meten en la boca también”. Y contó lo que les dicen a los comensales: “Te aconsejamos comerlo con la mano”.

Al darse cuenta de su furcio, Martitegui no pudo evitar reírse de su olvido, aunque no permitió que los participantes también lo hagan, ya que no ninguno fue a comer a Tegui, el restaurante de alta cocina del chef Germán Martitegui que lleva 13 años en Buenos Aires.