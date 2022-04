Juariu superó el cáncer de mama y compartió un mensaje de concientización

Vicky Braier o Juariu, como todos la reconocemos, este fin de semana se ganó el cariño de todos sus seguidores y colegas. Y es que aprovechó el solcito del domingo para sacarse una foto y reflexionar sobre la importancia de hacerse controles médicos anuales.

La participante de “Masterchef, la revancha” hace cinco años se descubrió un bultito en una mama y el diagnóstico fue cáncer de mama, hoy ya terminó el tratamiento para combatirlo aunque continúa con medicación y con chequeos para estar tranquila y seguir con su vida.

Meses atrás participó de “PH” y allí reveló su situación frente a la enfermedad, algo que también había compartido en Instagram en diciembre del 2021. “Por estas fechas hace 4 años me toque un bultito en la teta derecha. Me preocupe porque nunca antes me lo había tocado. Fui al médico inmediatamente. Ecografía y ahí es cuando me dice ‘busca un especialista en mamas porque la imagen no es muy buena’ yo no terminaba de entender o no quería entender qué estaba pasando”.

Juariu se sometió a una cirugía y le confirmaron que el tumor era “maligno”; “empezaron los rayos y hasta el día de hoy estoy con una medicación que me hace estar en menopausia”, confió en el programa de Telefe.

Juariu compartió una reflexión personal tras luchar contra el cáncer de mama

Con una foto en malla, disfrutando del solcito, Juariu dejó ver la cicatriz que le dejó la intervención y compartió una recomendación muy especial: hacerse controles médicos cada año.

“Ayer tuve mi control anual. La eco mamaria que me hago religiosamente hace 5 años desde que me detectaron un cáncer de mama. Esta vez fue diferente porque en junio dejé de inyectarme algo que me hacía estar en menopausia. Entonces fui con más miedos que nunca pero con más esperanzas porque ya casi pasan 5 años de tratamiento y la idea de ir dejando atrás tanta medicación me pone feliz.

Salió todo bien. Y todavía no puedo creer que ya pasaron 5 años del diagnóstico. Estoy feliz. Me emociona estar atravesando todo esto. Me siento más fuerte. Con más coraje.

Háganse chequeos! Tóquense, vayan al médico. Lo difícil que es conseguir un turno para hacerse chequeos es una cosa de locos. Sabían que el 90% de las personas que lo detectan a tiempo SE CURAN? No se habla mucho del tema. Y si no Tenés antecedentes (como yo) no te piden eco mamaria. A mi recién a mis 29 años me dijeron que me haga una eco y era porque me toque algo! Sino no me decían que me tenía que hacer. Es una locura.

En fin, no sé si este es un final feliz porque nunca se tiene un fin, es algo que acompaña de por vida, pero para ser algo que contiene la palabra cáncer espero que sea alentador aunque sea. Y si pueden mis palabras ayudar a alguien que está transitando por esto y le da esperanza que todo va a estar bien, o ánimo a alguien a hacerse un chequeo, soy feliz”.

