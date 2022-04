Pepe Cibrián ya tiene fecha de casamiento con su novio 40 años menor

Pepe Cibrián es uno de los mayores creadores argentinos y representante del teatro musical nacional. Él nació en La Habana, en plena gira de sus padres, pero sus colores siempre fueron el celeste y blanco. Hoy, el director teatral es noticia porque se casa.

El artista de 73 está feliz de haber encontrado el amor junto a Nahuel Lodi y nunca le importó que tuviera 40 años menos. Ambos se eligen y hasta pusieron fecha de casamiento. Lo revelaron en el programa de Susana Roccasalvo y contaron varios detalles de la boda.

El próximo 24 de junio, en Barrancas, la pareja hará oficial su amor y compromiso pero antes, Cibrián quedó sonrojado al hablar de su relación frente a las cámaras de “Implacables”. Fue Nahuel quien contó cómo se conocieron y Pepe reforzó la info.

Pepe Cibrian se casa con su novio Naheul en junio

“Nos conocimos por Tinder y fue muy loco porque desde el primer día que nos contactamos hablamos por videollamada. Fue una semana continua que tuvimos muchas charlas profundas, de varias horas, en donde nos contamos cosas nuestras vidas”, dijo el joven.

“Fue una conexión instantánea la que tuvimos. A la semana ya nos conocimos personalmente y empezamos planes de vivir juntos y compartir cosas”, sumó el artista de extensa trayectoria. “Mejor rápido, sobre todo a mi edad”, lanzó Cibrian entre risas.

Sobre la propuesta de casamiento, el actor contó: “Un día estábamos cenando en casa, en Pilar. Entonces le pregunté a su padre, Daniel, que es un señor muy serio y muy formal, qué opinaría si algún día Nahuel y yo nos casáramos. Su respuesta fue ‘Si ustedes son felices...’, y la cosa quedó ahí. A las dos semanas estábamos almorzando en casa y él nos preguntó ‘¿Cuándo se casan?´. Entonces yo le dije que él pusiera fecha y nos dijo que sea el 24 de junio. Y así será”.

Sobre la boda, compartió: “La fiesta será informal, con gente querida. Vendrá un buen número de gente y será con alegría, nada solemne. La haremos en un salón que está al lado de Señor Tango, en Barracas”.

Quién es Nahuel, el novio de Pepe Cibrian

Pepito Cibrián está muy contento de haber encontrado el amor junto a Nahuel, el joven que trabajaba como playero en una estación de servicio en la autopista que une Buenos Aires y La Plata. Al conocer al director teatral dejó su puesto y comentó: “Cuando me vine a vivir con él decidimos que renunciara a mi trabajo porque con el horario y el franco se me complicaba por la distancia. Ahora soy su asistente y tengo un montón de propuestas laborales”.

“Es realmente un gran compañero. Yo necesitaba y buscaba esto de poder acompañar y que me acompañen”, comentó el artista sobre su pareja que tiene hijos mellizos, una nena y un nene de 7 años.

Nahuel confió: “Me enamoró desde las charlas que tuvimos. Me atrajo mucho su cabeza, el pensamiento. Todo eso me fue uniendo a él. Nos entendemos muchísimo y tenemos muchas charlas durante largas horas. Antes de dormir estamos dos horas hablando y compartimos y tenemos muchas cosas en común. Creo que esa fue una de las cosas que más nos unió”.

Pepe reveló que van avanzando rápido en su historia de amor: “Hace dos meses que convivimos. Se va dando todo muy rápido y no sé por qué tenemos que esperar. La vida de pronto un día te dice ‘tenés cáncer’ o aparece una pandemia, o la guerra de Ucrania. Mientras uno esté convencido de lo que está haciendo, después la vida te lleva a que eso dure más o menos”.

