La contundente denuncia de Emiliano Boscatto contra Cristian U: “Ejerció violencia de género”

En el año 2011 Cristian U resultó ganador de Gran Hermano, en una edición muy polémica. Más de una década después, Emiliano Boscatto, uno de sus ex participantes, realizó una grave denuncia contra el paseador de perros.

“Tiene que quedar claro y Cristian U lo tiene que asumir que él perdió Gran Hermano, sí que era popular y que era necesario que volviera a la casa, la casa se lo comió y lo tiene que decir de su boca, cuando se la venga a contar tiene que decir eso, no supo mantenerse en la casa con la casa en contra y se fue como rata por tirante”, comenzó el subcampeón del reality en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Luego prosiguió: “Me da bronca que se vaya de lengua cuando él perdió, es muy fácil volver sobre un colchón de plumas que así es fácil para todo el mundo, él se hace el rey de los realities cuando perdió, que yo me beneficié de ese arreglo todo bien pero no lo ganó, la realidad fue esa”.

“No duró nunca en un programa, ni en el Bailando duró, lo sacaron corriendo, dio una imagen muy mala y era muy machista y agresivo, a las chicas las trataba muy mal, las trataba para la mierda, a las chicas le decía mala madre a algunas”, añadió contundente Boscatto.

Luego concluyó de forma polémica: “El tipo se iba a la mierda y era agresivo con mujeres, hombres, las mujeres la pasaban mal ahí adentro, a Solange la hacía llorar, fue fatal con las mujeres, él ejercía la violencia de género y lo hablamos en el grupo. Tanto contra hombres como con mujeres pero a ellas las trataba como una mierda”.

Cristián U habló sobre las denuncias de acoso en Gran Hermano

El ganador de Gran Hermano 2011, Cristian U habló después del escándalo por las distintas denuncias contra el reality. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el mediático realizó un duro descargo contra sus ex compañeros y defendió a la producción.

“Me enteré de las denuncias y vi un poquito y me llamó la atención lo de Emanuel que tiene calle y es un atorrante que incluso me llevo bien, es buen pibe y lo que sucedía ahí es que ellos tienen que probar como sos y como te moves y accionas, no pueden poner 26 pelotudos que piensan igual, sino serían unos hámsteres”, comenzó diciendo el participante.

Cristian U. (Instagram)

“A lo mejor él lo interpretó así pero yo me acuerdo que en el casting me dijeron algo que me hicieron calentar y después me dijeron que era parte del trabajo de ellos, yo nunca me enteré que había sexólogo, yo no puedo salir a decir que la producción era violenta porque me gritaban, no seas pelotudo o boluda, te están probando porque no pueden poner a 26 infradotados que estén viendo la nube, necesitas gente picante”, agregó.

“Esa es la confrontación de Gran Hermano, por eso se hizo un programa de 45 puntos de rating y eso desapareció después, está mal hablar de la producción, al contrario, hay que aplaudirlos”, manifestó.