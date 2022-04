Cristian U apuntó duro contra El hotel de los famosos: “Me parece una porquería”

Las polémicas declaraciones de Cristian Urrizaga, mejor conocido como Cristian U, han resonado a fines de esta semana después de que el ex participante de “Gran Hermano” se refiriera al nuevo reality en El Trece.

Fue durante una conversación con Moskita Muerta y Nilda Sarli en su programa “Por si las Moscas” (La Once Diez/ Radios de la Ciudad) que el ex “Gran Hermano” se refirió a “El hotel de los Famosos”.

Todo surgió cuando la figura reconocida fue consultada si se hubiese sumado de haber sido convocado a participar. Sin demasiados rodeos, Cristian criticó el programa conducido por Pampita y el Chino Leunis.

“Me parece una porquería. Yo no me pongo la bandera de ‘Gran Hermano’, pero es una réplica de ‘Gran Hermano’ versión trucha”, dijo contundente.

Cristian cuestionó a al equipo creativo de El Trece, alegando a que, de tener un presupuesto de ese calibre, podrían haber optado por llevar al reality figuras más conocidas del medio. “Si van a armar un formato, van a invertir tanta guita, van a poner conductores reconocidos y queridos como Pampita, poneme a Messi, poneme a Ronaldo”, dijo.

El hotel de los Famosos por El Trece.

Por otro lado, el ex “Gran Hermano” no se quedó con eso y fue por más. Cristian criticó el debate que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre lo ocurrido dentro del Hotel, considerándolo innecesario: “No veo nada porque me parece una pelotudez. Me parece una burrada. Un buen panel de debate es aquel que sabe de lo que está hablando”.

Cuando se le consultó a quiénes convocaría para un reality de este estilo, Cristian contestó: “Tuvieron el desacierto de no llamarme. Si yo soy productor, intento meter a Cristian U, intento meter a Diego Leonardi, intento meter a personajes de otros realities. También llamaría a personajes de otros realities, pero personajes polémicos, un Mariano De la Canal. Personajes llamativos: uno que es peleador, otro que es actor, otro que es un psicópata”.

En cuando a la posibilidad de entrar a “El Hotel de los Famosos”, fue claro: “Ahora me tiene que servir a mí. Soy una de las figuras emblemáticas de los realities del país, tanto como Marianela Mirra, Diego Leonardi y Gastón Trezeguet”.

Cristian U habla de la salida de Leo García del Hotel

Claro que, en sintonía con el tema, el ex participante del reality habló y opinó sobre la salida de Leo García del hotel, criticándolo por salir escapándose de allí.

“La cabeza de los famosos es súper especial. Juegan a ser famosos, juegan a ser conocidos. Muchos se la han terminado creyendo. Si teniendo aire acondicionado, calefacción y pileta salís agobiado, ¿Qué le queda a la gente? ¿Te agobiás por estar tres días en un lugar que no sé si es 100% encerrado, como ha sido ‘Gran Hermano’? Me parecen unos boludos”.

“Si van a armar un formato, van a invertir tanta guita, van a poner conductores reconocidos y queridos como Pampita, poneme a Messi, poneme a Ronaldo”, dijo el ex Gran Hermano.

Y volviendo a su cancha, la estrella de reality contó cómo ve el regreso de “Gran Hermano”, el cual será bajo la conducción de Santiago del Moro: “Me parece genial. Santi me parece brutal. Es un pibe que viene de abajo. Empezó en Much Music con su programa de música, la fue remando, pasó por el chimento, el pibe la tiene bien mamada”.

Además, reconoció que quisiera que lo convoquen para ser parte del debate de Gran Hermano: “Eso me gustaría”.