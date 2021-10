El dramático momento que vivió Cristian U tras llevar a su padre al hospital donde murió: “Perdí lo más importante”

Este domingo Cristian Urrizaga, mejor conocido como Cristian U reveló que su padre falleció y publicó en sus redes sociales un video denunciando al sistemas de salud que lo privó de asistencia médica para socorrer a su papá.

“Que todo el mundo mire que estoy levantando a mi viejo muerto del auto en el hospital Argerich. ¡Nadie vino!”, exclama Cristian U. en las imágenes de su cuenta de Instagram.

“No solo perdí lo más importante de ni vida, a mi papa, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo , la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos mienten a través de los medios de comunicación”, declaró el conductor al comienzo de la descripción de esta publicación.

“Yo estaba en Puerto Madero. Llegué a La Boca y la ambulancia seguía sin llegar. Me quedé ahí viendo qué hacíamos hasta que decidí cargarlo, los policías me dijeron que ‘no’. Les dije que me lo llevaba igual. Lo cargue yo solo, imagínate un peso muerto de más de 80 kilos, justo cuando lo estoy cargando aparece mi hermano, me ayuda, bajamos... imagínate lo que tardamos, entre que vino el ascensor, bajamos, lo subimos al auto, nos fuimos, llegamos al Argerich, que estaba a cinco cuadras. Justo ahí recién estaba saliendo la ambulancia. Había tres ambulancias más, había médicos”, detalló el exGH.

Luego, el mediático explicó el difícil momento que vivió: “Anoche a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107(SAME) e inmediatamente me llamó a mí, tardé en llegar 10 minutos, ya estaba la policía y la misma también llamaba al SAME. Desde el primer llamado al SAME, hasta que tomé la decisión de cargármelo en brazos pasaron 20 minutos, hasta que bajé, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio Argerich, pasó media hora, y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia”.

“Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacia nada, solo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio, en la puerta había 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas. Sentí querer matar a todo el mundo. Luego de eso sale un médico y me dice le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue lo siento mucho”, detalló Urrizaga sobre el centro de salud.