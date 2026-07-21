21 de julio de 2026 - 08:00

Los chefs coinciden: el puré de papas más cremoso no necesita más manteca, sino un detalle que cambia por completo la textura

Esta receta de puré de papas demuestra que una buena cocina no depende de agregar más manteca, sino de un detalle que logra una textura mucho más cremosa y suave.

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Por Ignacio Alvarado

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Con pocos cambios es posible transformar un puré común en una preparación mucho más cremosa.

La elección de la papa, la temperatura de los ingredientes y la forma de mezclar influyen mucho más de lo que parece.

El detalle que cambia la textura del puré de papas

El secreto consiste en agregar la leche bien caliente y de a poco mientras las papas todavía están muy calientes.

Cuando la leche se incorpora fría, la temperatura de las papas baja bruscamente y la mezcla pierde parte de su capacidad para absorber el líquido de manera uniforme.

En cambio, la leche caliente se integra mejor con el almidón natural de la papa y permite obtener una textura mucho más cremosa y aireada.

Ese pequeño detalle hace una diferencia mucho mayor que agregar una cantidad extra de manteca.

El tipo de papa también importa

Los cocineros recomiendan utilizar variedades con mayor contenido de almidón, como la papa blanca o la Russet, porque se desarman con mayor facilidad después de la cocción.

Las papas más cerosas, en cambio, retienen más humedad y suelen producir purés más pesados y compactos.

También conviene cocinarlas enteras y con cáscara siempre que sea posible, ya que así absorben menos agua y conservan mejor su sabor.

El error que puede arruinar la receta

Uno de los errores más frecuentes es utilizar una licuadora, procesadora o mixer.

Al girar a gran velocidad, estos aparatos rompen en exceso el almidón de la papa y generan una textura elástica y gomosa muy difícil de corregir.

Los chefs prefieren usar un prensapapas o un pisapuré manual para mantener una consistencia liviana.

También aconsejan no mezclar de más una vez incorporada la leche.

Un clásico que mejora con pequeños detalles

El mejor puré de papas no necesita grandes cantidades de manteca, sino respetar la técnica. Elegir la variedad adecuada, incorporar la leche caliente y evitar la licuadora permite que esta receta clásica de cocina consiga una textura mucho más cremosa, ligera y llena de sabor.

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