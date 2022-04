Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron fotografiados juntos y de la mano en Ibiza

Luego de los intensos rumores de romance, finalmente aparecieron las primeras imágenes de Tini Stoessel en compañía de Rodrigo de Paul.

Este lunes por la noche, el programa televisivo LAM, filtró las reveladoras fotografías de la incipiente pareja en distintos puntos de Ibiza, en donde se encuentran pasando unas mini vacaciones.

“Tini y Rodrigo se empezaron a seguir en Instagram en octubre del año pasado”. “Así se conocieron. Empezó todo por ahí, porque tenían amigos en común. Tuvieron un intercambio muy polite. Es que a Tini, así como la ven, es muy miedosa del quilombo”, comenzó relatando Yanina Latorre.

“Él viene a la Argentina en noviembre para jugar y cuando él viaja, que seguía separado, hubo un asado entre amigos en común y se conocen por primera vez cara a cara. Fluyó, la pasaron todo bien y se pasaron los teléfonos. Él la visitó en su casa como para volverla a ver. Se vieron dos veces en ese momento y él se vuelve a España para jugar en su equipo”, agregó la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Rodrigo De Paul

“Habían quedado en volverse a ver en diciembre, que antes de las fiestas Tini lo iba a ver a Madrid. Pero se agarró covid y no va”, prosiguió con el relato. “Cuando se cura del covid, ella no puede viajar a Madrid porque tiene una agenda muy ajustada”, continuó la periodista.

Tini Stoessel, actriz, cantante, bailarina.

El vínculo lo retomaron en febrero de este año. “Ella siempre estuvo con dudas. Él le insistía, pero ella no quería quilombos. Tenía miedo. Dudaba porque él tiene hijos, quizás. Aparte el palo del fútbol ella no lo maneja: tenía un ex que era modelo, también (Sebastián) Yatra era cantante... Esto no es lo mismo para Tini”, explicó Latorre.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel juntos en Ibiza

Rodrigo de Paul confirmó la relación con Tini Stoessel pero se arrepintió

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se siguen en las redes, en febrero la ex de Sebastián Yatra le dio un Me Gusta en una foto aunque luego lo borró.

Y algo parecido sucedió ahora con el deportista, el domingo le dejó un emoji romántico a Stoessel pero luego eliminó el comentario. Siempre atenta, Juariu lo vio y lo hizo público.

La influencer descubrió que Rodrigo le comentó una publicación de Tini con un corazón blanco. Ella subió un video de su actuación y él le demostró su amor. “Ya blanqueen la maldita relación”, escribió la mediática

De Paul le comentó un corazón a Tini y después lo borró. (Twitter Juariu)

Juariu deschavó a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel con mensajes románticos borrados