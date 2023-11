La cantidad de veces que Juariu se baña por semana dejó a todos en shock

Juariu dejó sorprendidos a sus compañeros del panel de “Cortá por Lozano” (Telefe) y a la conductora al revelar la cantidad de veces que se baña por semana y por qué. La influencer desató un debate y defendió su particular postura.

La tucumana se hizo conocida por su rol de “espía” en Instagram, quien impuso una forma de saber sobre la intimidad de los famosos por su comportamiento en las redes. Luego, participó de “Masterchef Celebrity” donde tuvo la posibilidad de que otro público la conozca, lo que le abrió las puertas en el programa de Vero Lozano.

Allí se ganó su lugar por su autenticidad, la que demuestra en cada programa y no fue la excepción en la edición de este martes, donde contó que solo se baña tres veces por semana y en días ya establecidos. “Me baño los lunes, miércoles y viernes. Lo hago de noche para irme a dormir b”, afirmó.

Juariu explicó por qué se baña tres veces por semana

Sus compañeros no podían creer que haga público este dato de su intimidad y decidieron ir por más. A partir de las preguntas que le fueron haciendo, agregó: “Sábado y domingo, depende. Si puedo zafar el viernes y sé que tengo fútbol, me baño el sábado”.

Además, más adelante, contó que su pareja se baña todos los días y es lo opuesto a ella. “Mi marido se lava dos veces por día. No le gusta no bañarse, es como obsesivo. Alguna vez me ha dicho ‘¿no vas a bañarte hoy?’ y yo le digo ‘hoy es martes, ¿cómo me voy a bañar hoy?’”.

Juariu contó más de su marido en "Cortá por Lozano". (Instagram Juariu)

Como ya habían ganado confianza en el tema, le preguntaron si se cambiaba la ropa interior, teniendo en cuenta que no se baña todos los días. A lo que ella les respondió que sí “porque no soy tan sucia”.

“A los que se bañan todos los días les digo que piensen en el medio ambiente y no hace bien al pelo. Está sobrevalorado bañarse todos los días”, agregó al justificar su firme postura.

Seguí leyendo