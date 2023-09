Alfa no se contuvo e hizo un polémico comentario contra Maxi de Gran Hermano sobre su delicada situación

La salud de Maxi Guidici, el exparticipante de Gran Hermano, preocupó a todos luego de que un parte oficial confirmó que intentó atentar contra su vida al ingerir un blíster de pastillas. Ante esta situación, Alfa hizo un comentario polémico en sus redes, el que no pasó desapercibido.

La relación de los ex GH es complicada desde que compartieron sus días en la casa más famosa del país. Entre Maxi y Alfa siempre hubo rivalidad, la que se incrementó una vez afuera del reality, donde se dijeron de todo en programas y a través de las redes.

El parte policial que compartió Ángel de Brito.

Hace exactamente un mes atrás, Alfa dio positivo en un control de alcoholemia a la salida de un boliche en Chivilcoy, por lo que le retuvieron el carnet de conducir y le pusieron una multa.

Ahora, que el protagonista de la noticia fue Maxi, por un hecho desafortunado, Alfa no se contuvo a comentar en un posteo que realizó el periodista Pablo Layus en sus redes.

Polémico comentario de Alfa contra Maxi de Gran Hermano.

“Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele, porque en un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino y el permitido en CABA es 0.5) diciendo ´¡Por fin tiene algo positivo!´”, escribió Walter Santiago.

Pero la frase polémica llegó al final, cuando escribió: “En la vida todo vuelve, todo”. De esta manera, su mensaje no paso inadvertido, sobre todo porque la ex de Maxi, Juliana Díaz, les habría pedido a los ex hermanitos que no hagan comentarios públicos al respecto.

Maxi Giudici fue internado de urgencias por una sobredosis

Maxi Guidici, quien ganó popularidad por ser participante de Gran Hermano 2022, debió ser internado en el Hospital Ramos Mejía este viernes.

Según trascendió, el cordobés de 36 años habría decidido consumir una sobredosis de pastillas tras confirmarse su separación de Juliana Díaz, participante del Bailando 2023.

En un parte oficial de la Policía de la Ciudad se explica que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada a Perón al 1600 por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas”.

“Arribado, se encuentra con ambulancia de SAME, quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Giudici, con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”, agrega.

Seguí leyendo