Juliana Díaz y El Conejo dieron detalles escabrosos de cómo encontraron a Maxi Guidici en su departamento

Maxi Giudici, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, fue el centro de la atención mediática tras ser internado en el Hospital Ramos Mejía este viernes por sobredosis. Juliana Díaz y Alexis El Conejo fueron quienes lo encontraron “dopado” en su departamento y dieron los detalles en LAM.

La exnovia y el mejor amigo de Maxi llegaron a tiempo para que pudiera recibir la atención necesaria, luego de una sobredosis de pastillas que tomó para “intentar dormir”, las que mezcló con alcohol. Ambos hablaron con Ángel de Brito del tema y relataron cómo fueron los hechos.

Los excompañeros de Maxi comentaron estaba “dopado” y que en su departamento había olor a gas, lo que confirma que intentó acabar con su vida.

“El chico se tomó un blister entero de pastillas. No está enterado de nada de lo qué pasó anoche, se acuerda de muy pocas cositas”, comentó la exparticipante de Gran Hermano 2022, frente a la cámara del ciclo de América.

El cordobés se está quedando en la casa de su ex junto a su mamá, quien viajó de urgencia a Buenos Aires. “A Maxi me lo entregaron dado vuelta hoy. Era o llevarlo a su departamento con custodia policial y que esté solo hasta que llegara su mamá o que viniera acá y que yo lo pudiera contener y dije que sí, que lo trajeran acá”, contó.

“Me lo trajeron dado vuelta, estaba totalmente pasado de cosas. Para mí no lo internaron, le pusieron una silla con un suero”, denunció sobre la atención que el joven recibió en el Hospital Ramos Mejía.

Así se enteraron Juliana y El Conejo que Maxi necesitaba ayuda

Juliana relató cómo ella y Alexis se dieron cuenta de lo que le estaba ocurrieron a Maxi, quien estaba solo en su departamento. “Ayer dejó de contestar el teléfono y le empezó a mandar mensajes a gente conocida nuestra diciendo que se iba a quitar la vida, le pasó las cuentas bancarias a su mamá como despidiéndose. Intentamos hablar con él y no nos contestaba”, reveló.

“A mí me agarró como una desesperación terrible, llamamos a la policía, hablamos con ‘El Cone’ porque la familia me dijo ‘vos no vayas por las dudas de que a él le haga mal, que vaya El Cone que vive cerca’”, agregó.

Juliana Díaz y El Conejo dieron detalles de cómo encontraron a Maxi Guidici tras la ingesta de pastillas.

Luego, Juliana recibió un llamado de Maxi: “Él me llama en un estado terrible y me dice como que no se podía dormir y que iba a seguir tomando pastillas, entonces yo lo llamo al ‘Cone’ y le digo ‘por favor, no te vayas, quedate con él que está yendo la policía’”.

“Hoy vino a mi casa cuando lo liberaron y se durmió. No había dormido toda la noche. Yo creo que las pastillas y el alcohol le hicieron un efecto contrario. Hace un rato, cuando se despertó, no se acordaba de nada”, expresó sobre las horas posteriores al hecho.

“Dice que tiene pequeños pantallazos y dijo ‘hay que desdramatizar un poco, yo solamente me tomé una pastilla para dormir’, pero no fue eso, hay una gravedad de algo que él quiso hacer de hecho, no recuerdo si fue la policía o Alexis, que dijeron que había olor a gas en el departamento”, destacó.

Maxi Giudici se grabó tras ser hospitalizado y luego lo borró de sus redes

Después de recibir atención médica y quedar en observación, Maxi Giudici compartió un video en sus historias de Instagram, que más tarde eliminó.

El contenido del video, retenido por @lacritiok antes de ser eliminado, sugiere que Giudici aún estaba bajo los efectos de los medicamentos y las pastillas ingeridas.

Además, se reveló que Maxi intentó buscar ayuda en su familia. El detalle del supuesto intento de suicidio fue confirmado por Socios del Espectáculo, quienes señalaron que Giudici debió ser acompañado por personal de seguridad debido a las preocupantes condiciones en las que se encontraba.

Rodrigo Lussich, conductor del programa, mencionó que Giudici había enviado mensajes alarmantes a su madre, lo que llevó a su familia a buscar ayuda de inmediato.

