Por estas razones Marixa Balli se fue furiosa del Bailando y no volverá jamás al programa

Por insistencia de Marcelo Tinelli y de la producción, Marixa Balli fue como invitada al Bailando 2023, pero las cosas no salieron nada bien. La exvedette, quien tuvo una relación en el pasado con el conductor del programa, se fue molesta con una serie de situaciones que blanqueó en sus redes.

Este jueves por la mañana, luego de su paso por el Bailando, Marixa compartió una foto en sus historias del breve intercambio que tuvo con Tinelli y escribió: “La verdad no lo disfruté. No me sentí cómoda. Una pena”.

Acto seguido, en su feed subió una imagen de su paso por el streaming del programa, el que conducen algunos influencers como Coti Romero. Y dejó en claro que la pasó bien los jóvenes, por lo que el palito fue directamente al conductor: “Es lo único que disfrute de esta noche, me divertí en el streaming”.

Ante la consulta de los usuarios, dejó en claro que no fue la imitación que hizo de ella Fátima Florez lo que le molestó, incluso la halagó como artista y aseguró que “le encanta” que la imite.

El comentario de Marixa Balli

Marixa Balli hizo un posteo tras ir al Bailando

Marixa Balli, furiosa con Marcelo Tinelli

La incomodidad de Marixa Balli fue por la ropa y el calzado que se puso, por la conversación con Tinelli y la forma en la que participó del programa, al que la convocaron meses atrás como participante pero ella se negó.

“Mi participación ahí fue ridícula, sin sentido”, aseguró y dejó en claro que el día anterior ella no tenía ganas de ir. No le gustaron las preguntas de Tinelli y que no tenga en cuenta que ella fabrica calzado.

“Se quedó bloqueado por dos situaciones. Cuando me habla de que vendo indumentaria con Xurama y es calzado, y también con el tema de la bailanta”, dijo visiblemente molesta con Marcelo Tinelli, quien minutos antes había tenido su momento fogoso con Coki Ramírez.

“Él estaba muy bloqueado y yo estaba tildada porque estaba muy enojada por lo que me había pasado anteriormente con el enterito, con el calzado, que fue culpa mía porque me lo olvidé, y ellos me dieron lo que tenían ahí, una botita…”.

“Y cuando salió Fátima yo ya estaba entregada y dije: ‘Bueno, basta, me quiero ir. Que esto termine’. Y en un momento casi me voy. Estaba tan cerca la salida, pero bueno, soy demasiada respetuosa, la dejé pasar, pero esto no se repite más”, cerró Marixa y dejó en claro que no regresará a la pista.

Marixa Balli se fue furiosa del Bailando.

