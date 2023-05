Marixa Balli se puso medias de red y bucaneras con las que dejó expuestas sus increíbles piernas

Marixa Balli regresó a la escena mediática después de muchos años de no saber nada de ella. Es que la exvedette aceptó ser parte de LAM, el programa que Ángel de Brito conduce por AméricaTV donde cada noche brilla con sus recuerdos del pasado y sus opiniones sobre diferentes temáticas.

La bailarina saltó a la fama en los ‘90, luego de que fue seleccionada como una de las “Diosas del verano” en el programa Ritmo de la noche. Luego, en 1992 grabó su primer CD, titulado “Hola mi amor” y editado por Música & Marketing.

Marixa Balli mostró como le quedaban las plumas.

Fue la protagonista del videoclip La chica del ascensor junto a Rodrigo Bueno y su fama se incrementó cuando fue pareja del cantante cordobés, luego de haber estado en secreto con Marcelo Tinelli.

En 1998 fue convocada para participar de una obra de teatro, incluso esa fue su primera temporada de verano y ese mismo año editó el disco “Cachaqueando”, con el que muchos la identifican.

Marixa Balli y Rodrigo Bueno tuvieron una relación muy especial.

Actualmente, la artista es dueña de una tienda en la que vende zapatos y carteras. Por la noche, deja su rol de emprendedora y se pone en el de panelista, donde deslumbra.

En una de sus últimas apariciones, Marixa cautivó al lucir sus increíbles piernas con medias de red y bucaneras. Este look no pasó desapercibido, ya que al programa siempre va muy tapada, no es de mostrar escotes ni sus piernas, por lo que sorprendió a todos.

Para la ocasión, optó por un vestido negro con el que dejó un hombro al descubierto y le sumó un cinturón ancho, las medias de red y botas caña alta.

El recuerdo vintage de Marixa Balli que subió la temperatura de Instagram

Marixa Balli sigue arrasando en sus apariciones en la televisión. Más de una vez la morocha ha dado pruebas de que los años no corren para ella.

Una prueba de ello es un video que, la nacida en Mar del Plata, posteó en sus redes en el que se la puede ver cubierta de plumas en una imagen fija, mirando a la cámara con una enorme sonrisa y varios años menos.

Balli, a su vez, dejó cerca de la cámara su parte trasera totalmente al descubierto, lo que hizo que sus más de 368 mil seguidores de Instagram, la llenen de halagos, con likes y comentarios.

