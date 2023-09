Marixa Balli la pasó mal en la noche del Bailando 2023 y no tuvo problema de reprocharlo: “Una pena...”

Marixa Balli hizo un descargo en redes sociales después de su aparición en el “Bailando 2023″, en la noche del miércoles donde bromeó junto a Marcelo Tinelli.

Su regreso al programa de Marcelo Tinelli fue uno de los momentos más esperados de la noche, pero al parecer, la experiencia no fue tan gratificante como se podría haber esperado.

La personalidad hipnótica y el peculiar sentido del humor de la angelita de ‘LAM’ la acompañaron en su visita al estudio, donde compartió un momento especial con Fátima Flórez.

La humorista y pareja de Javier Milei sorprendió a todos al personificar a Marixa Balli en una interpretación que añadió aún más chispa al programa.

También hubo un ida y vuelta picante entre Marixa Balli y Marcelo Tinelli, con reclamos y celos, aunque todo en tono de broma.

Si bien en cámaras el momento parecía divertido y entretenido, Marixa Balli decidió ser sincera en sus redes sociales una vez finalizado el programa.

En una publicación en su perfil de Instagram, escribió: “La verdad no lo disfruté, no me sentí cómoda. Una pena...”, acompañando sus palabras con una imagen que la mostraba en el escenario junto a Marcelo Tinelli.

El comentario de Marixa Balli

Sin embargo, en otra publicación en su Feed de Instagram, compartió una foto desde la cabina de streaming del “Bailando 2023″ y expresó: “Es el único momento que me divertí de la noche, me divertí en el streaming”.

Marixa Balli hizo un posteo tras ir al Bailando

La imitación de Fátima Flórez a Marixa Balli en el Bailando 2023

“Llegó Marixa Balli”, comentó Tinelli en medio de la risa de todos y la incredulidad de la propia Marixa. “El baile me puede. Vos sabés que son años”, expresó la falsa Balli.

Fue ahí que Fátima sorprendió a todos con un ingenioso comentario en el que incluyó a la peruana Milett Figueroa, quienes e robó el corazón de Tinelli y a Javier Milei, el candidato a Presidente que es la nueva pareja de la cómica: “Te vi entusiasmado ayer con Milett. A Marcelo le gusta Milett y a Fátima, Milei”.

En medio de su imitación, Tinelli le consultó a Fátima Flórez sobre la controvertida foto que se filtró durante este miércoles: “Qué horror. Me contó ella que estaba tomando el te en la cama”, comentó la propia humorista en tercera persona.

“A el le gusta el té negro tradicional y Fátima el de jengibre tradicional y culpa de los gatitos que se tiraron y volcaron todo el té en la cama”, sentenció la cómica, poniendo fin a los rumores y confirmando que la mano que e observaba en el video era del propio Milei.

