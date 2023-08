Estalló todo en vivo: Nazarena Vélez, Marixa Balli y Ximena Capristo se tiraron con todo en LAM

Durante la emisión de LAM en América, mientras se debatían las disputas pasadas entre elencos de compañías teatrales, se desató un intenso enfrentamiento entre varias de las angelitas.

En medio de la conversación, Nazarena Vélez y Ximena Capristo se vieron envueltas en un fuerte cruce que dejó a más de uno atónito.

Ángel De Brito dijo cuál es la mejor angelita de "LAM". (Instagram Ángel De Brito)

La discusión surgió cuando Yanina Latorre planteó a Nazarena y Capristo la pregunta sobre qué había ocurrido entre ellas. “

Nos puteamos”, comenzó a relatar Nazarena, y continuó: “Bastante”. En adelante, profundizó acerca de la disputa que en su momento mantuvo con la esposa de Gustavo Conti. “Ella decía que yo la rajé de un trabajo que yo no recuerdo”, explicó Vélez, a lo que Capristo asintió: “Es verdad eso”.

La recordada participante de Gran Hermano detalló más: “Era tu época dorada con Gerardo y todas creían que vos eras la mafiosa”.

Nazarena relató cómo fueron los hechos: “Gerardo en esa época me preguntaba: ‘¿te gusta Capristo?’ y si a mí ella me había hecho algo que me había caído mal, le respondía: ‘No’”. Añadió, mirando al conductor: “A ver si Ángel va a trabajar con una angelita que no soporta”.

Capristo tomó la palabra y recordó que habían trabajado juntas en un proyecto anterior: “Veníamos de trabajar en La Peluquería, con Eliana Guercio y Silvina Luna. Y era como que te agregabas vos a la nueva Peluquería, ¿está bien?”. Nazarena aceptó, y explicó: “Yo me separé de Agostini, y volvía, es verdad”.

Capristo continuó relatando el conflicto: “En ese momento hacíamos muchos curros, desfiles y demás, y la señora Nazarena, como le gusta mucho estar en cámara se sentó en Intrusos, con Jorge (Rial), me parece que vos tenías ahí alguna cosita...”.

Las duras respuestas de Nazarena Vélez

Nazarena respondió: “Vos siempre decís que me garché a alguien, o a Gerardo o a Rial, o también dijiste el otro día que viniste que yo salí con un político. Y toda la banca que yo tenía era por la figura que era”.

La modelo se cruzó con Mariza Balli y Ximena Capristo.

En medio de las risas y la tensión, la discusión continuó. Al final, ambas reconocieron que nunca habían tenido una relación cercana y que los desacuerdos pasados habían sido propios del ámbito de competencia y egos en el que se desenvuelven.

La enérgica interacción entre Nazarena Vélez y Ximena Capristo dejó claro que las diferencias y rivalidades pasadas aún persisten en algunos rincones del mundo del espectáculo, demostrando la complejidad de las relaciones en este ambiente.

Seguir Leyendo