Nazarena Vélez reveló la increíble experiencia que tuvo con un ritual umbanda y qué pidió

Nazarena Vélez nuevamente dio de qué hablar al contar la increíble experiencia que tuvo cuando realizó el ritual umbanda. Según explicó ella en el programa LAM, este culto lo realizó cuando falleció el padre de su hijo, Thiago.

Cabe destacar que Fabián Rodríguez se quitó la vida hace ya nueve años. La reconocida modelo reveló que recurrió a diferentes métodos para intentar entender las causas que llevaron a quien fue su pareja a una trágica muerte.

Durante el programa de espectáculos, LAM, emitido por América TV, Nazarena Vélez contó la experiencia que vivió cuando vivió el ritual umbanda. “Yo estaba como loca. Claro que he ido. Cuando murió Fabián busqué todo. No seamos hipócritas”, comenzó su relato.

Posteriormente, la panelista continuó: “Depende también de cada uno, yo estaba aferrada a una persona, a una muerte, pero hay gente que va a pedir trabajo y que cree con fe”. Luego, comentó que las personas que practican este culto, no son malas personas, aunque cuando comenzó el ritual, se asustó mucho por ser la primera vez que vivía algo así.

Después, Vélez siguió su explicación: “Me asusté porque muchas veces las personas invocan a entidades, espíritus y hay movimientos de cuerpos que te asustan. No sabía a qué iba, me dijeron que me iba a dar paz. Yo estaba casi loca”.

NAZARENA VÉLEZ Y FABIÁN RODRÍGUEZ. (Foto Clarín/@rodriguezfabian).

Sobre las condiciones para asistir a un umbanda, Nazarena detalló: “Lo que yo vi es que había una fiesta con comida en una casa privada. Todos estaban vestidos de blanco, esa era la condición para entrar y había como 30 personas. Para poder ir, te tiene que aceptar el dueño de la casa, no entra cualquiera, a mí me llevó un amigo que iba siempre. Así me aceptaron”.

A continuación, la madre de Thiago explicó que las personas presentes comenzaron a danzar, tocar tambores y eso le provocó miedo. Luego, describió que sintió una energía diferente y que, durante un momento del ritual, se le acercó una mujer que hablaba portugués para contarle algo. “Me dijo que Fabián me amaba y que me pedía que lo cuide a Titi”, comentó enfática.

Nazarena y un video viral con Thiago. (Instagram Nazarena Vélez)

Seguí leyendo