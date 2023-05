Barbie Vélez dio a conocer en Instagram cómo ha crecido su hijo Salvador

Barbie Pucheta o conocida por el apellido de su madre Nazarena Vélez, sigue súper contenta por su rol de madre primeriza. Por eso filmó tiernas stories de Instagram con su hijo Luca, fruto de su amor con Lucas Rodríguez.

“Miren a quién tengo acá, que siempre me preguntan por él, ¿entienden estos cachetes?”, expresó Barby, sorprendida por cuánto creció su hijo, mientras le daba muchos besos.

Barbie Vélez mostró como se ve Salvador, su hijo.

Y es que no lo solo para Barbie Vélez es una sorpresa, ya que a tres meses de dar a luz, Salvador es un bebe hermoso, al que desde el primer día, la pareja ha compartido con sus seguidores, tanto en que se refiere al crecimiento del pequeño, como en sus travesuras.

Por más que Barbie, Lucas y su hijo protagonizaron la portada de revista Caras con unas espectaculares fotos, donde Salvador se robó todas las miradas, la hija de Nazarena publicó un tierno posteo este miércoles para celebrar el tercer mes del nene.

En la publicación, que se ve bajó la descripción “3 meses con mi bebote hermoso”, la actriz agregó dos imágenes de su hijo. En la primera, enamoró a todos con una sonrisa hermosa, mientras estaba acostado y luciendo un buzo muy canchero, y en la segunda fotografía, aparece un poco más serio.

Como era de esperarse, el posteo explotó de reacciones y comentarios: “¡Es parecido a titi”, “3 meses con el pochorocho”, “La primera foto, me derrito”, ¡”Dulzura!! Hermosísimo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas.

Además, ya hay un video de Barbie Vélez con su hijo donde el niño enamoró a los más de 3 millones de seguidores de su madre con su sonrisa y ropita elegante.

Barbie Vélez tuvo dificultades con su etapa como madre

Pese a que es la etapa más feliz de su vida, Barbie Pucheta reveló que ha estado viviendo algunas dificultades. Si bien es cierto, que los consejos ayudan mucho a la hora de comenzar a criar, reveló que le ha costado seguir uno de los consejos que leyó en redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, Barbie Vélez contó que: “Otra cosa que me han recomendado mucho ustedes que no le estoy agarrando la mano y que quiero agarrar es la mochilita o telas que te pones al bebé y tenes las manos libres”, comentó la ex de Fede Bal.

