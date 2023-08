Nazarena Vélez contó los detalles del íntimo encuentro que tuvo con Luis Miguel hace 25 años

La actriz y panelista Nazarena Vélez ha traído a la memoria un curioso episodio de hace 25 años: el día en que tuvo la oportunidad de conocer a Luis Miguel y decidió rechazarlo.

El recuerdo de este encuentro singular fue compartido por Vélez en el programa LAM, donde relató cómo fue su experiencia al encontrarse con el famoso cantante en una de sus visitas a Argentina durante una gira mundial.

El encuentro tuvo lugar en el hotel de Retiro donde se hospedaba el artista y, según relató Vélez, ocurrió en el contexto de una invitación que aceptó por admiración hacia él.

“No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, aclaró Nazarena al describir su relación con el cantante, subrayando su admiración continua.

Enfatizó que fue su propia decisión presentarse en el encuentro, que inicialmente se suponía como una comida con otras mujeres: “Era post show y él nos invitaba a comer. Creo que después las que quisieran podían quedarse, pero yo iba en modo fan”.

Luis Miguel en el Movistar Arena 2023 (Foto: Clarín)

La anécdota dio un giro inesperado cuando Luis Miguel ofreció a Vélez quedarse, un gesto que ella declinó por su papel de admiradora y fanática: “Me ofreció quedarme. No le di. Fui en modo fan”.

Nazarena Vélez destacó que en ese momento no buscaba una relación íntima con el cantante: “¿Hoy sabés cómo le doy?”. Aunque se tomó el episodio con humor, dejó claro que en aquel momento estaba más enfocada en conocerlo personalmente que en un posible romance.

Los detalles del encuentro de Nazarena Vélez y Luis Miguel

Vélez pintó un cuadro evocador de aquel día, describiendo el atuendo y el aroma de Luis Miguel, así como su actitud amable y caballerosa: “Te dabas la cabeza contra la pared”, expresó.

Compartió cómo se sintió rodeada por otras mujeres que parecían más interesadas en llamar la atención del cantante y cómo en un momento decidió retirarse, aunque admitió haber bailado y charlado con él durante el encuentro.

La anécdota concluyó de manera sorprendente cuando Luis Miguel ofreció su auto para llevar a Nazarena de regreso a su casa en Quilmes, dejando en claro su actitud respetuosa y atenta.

Esta historia de hace 25 años, con sus detalles y la franqueza de Vélez al contarla, se ha convertido en otro capítulo interesante en la vida de la artista, quien compartió su experiencia en medio de risas y anécdotas en el programa.

