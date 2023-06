Morena Rial traicionó a su padre y habló del romance secreto de Nazarena Vélez y Jorge Rial

Morena Rial volvió a sentarse en A La Tarde (AméricaTV) y apuntó contra su padre, con declaraciones resonantes sobre su vida privada. La mediática, acompañada por Luis Ventura, confirmó que Nazarena Vélez y Jorge Rial mantuvieron una relación secreta cuando ella estaba a punto de cumplir 15 años.

Es de público conocimiento que Nazarena tuvo una gran amistad con el periodista, pero siempre negaron un romance. En diferentes oportunidades le preguntaron a la artista por esta situación, y su respuesta siempre es la misma.

La relación no era solo entre Nazarena y Jorge, sino también con Morena. Es que la joven vivió con la actriz un tiempo y hasta fue ella quien le ayudó a organizar parte de su cumpleaños de 15, al que finalmente no fue invitada.

Nazarena Vélez y Jorge Rial.

Morena Rial expuso a Nazarena Vélez como expareja de su padre, Jorge Rial

“¿Quién te ayudó a organizar tu fiesta de 15?”, le preguntó Karina Mazzocco a Morena. “Uh... se va a armar otro quilombo... Me empezó a ayudar Nazarena Vélez”, lanzó y esbozó una pícara risa.

Y explicó que luego otra persona se hizo cargo de ayudarla. “Naza se tuvo que correr porque volvió Mariana (Loly Antoniale). Naza estaba invitada y la desinvitaron”, añadió.

“¿Nazarena? ¿Y ella tuvo un romance con Jorge?”, exclamó la conductora de A la tarde. “Romance no. No sé... eran amigos.... Bueno, andaban ahí. No era formalizado, pero sí”, detalló More.

Morena Rial habló del romance secreto de Nazarena Vélez y Jorge Rial.

“Cuando pasó lo de Fabián, yo me mudé unos meses a la casa de Nazarena. Se portó muy bien conmigo”, recordó.

Y fiel a su estilo, Morena Rial aprovechó el momento para desmentir información que Nazarena dio sobre ella en LAM, programa en el que es panelista. Allí, dijo que la hija de Rial fue internada por su padre en un hospital psiquiátrico porque había intentado suicidarse.

“Ayer escuche que dijo que yo me había intentado suicidar. Eso nunca pasó”, sentenció Morena, quiene está dispuesta a ir contra todos en la guerra que le declaró a su papá.

Seguí leyendo