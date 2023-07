Con la galaxia en la parte de atrás, Nazarena Vélez mostró sus avances en el gimnasio

Nazarena Vélez destaca entre las figuras del espectáculo por su valiente actitud de mostrarse tal como es, sin miedo a exhibirse al natural. Durante varios años, ha predicado el amor propio a través de sus redes sociales, y esta vez lo hizo de nuevo.

En otras ocasiones, la panelista de LAM reveló que durante mucho tiempo no aceptó su propio cuerpo y se esforzó por alcanzar los estándares hegemónicos de belleza. Es así que hoy en día se dedica a ser madre y abuela pero también toma parte de su tiempo para dedicarlo a su cuerpo.

Nazarena Vélez se mostró a full gimnasio.

Aceptando que para siempre será una de las mujeres más conocidas y llamativas de la farándula argentina, la blonda se muestra en las redes sociales y comparte con todos sus fanáticos las actividades de su día a día.

En esta ocasión, comenzó el día a puro ejercicio y rutinas deportivas para ver avances en su cuerpo. En el posteo que compartió, sumó un texto muy interesante: “Hoy cumplo 1 mes sumando hábitos saludables #gym haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito No se nota pero se siente”.

En las imágenes, posó frente al espejo y mostró un conjunto muy llamativo estampado con galaxia. Así dejó ver su increíble y deslumbrante parte de atrás que tan llamativa es, como también un top que hizo conjunto.

A sus 48 años, Nazarena Vélez se grabó con un conjunto de lencería de encaje y se confesó con sus seguidores

Nazarena Vélez salió de la ducha y grabó un video para sus millones de seguidores en el que se sinceró acerca de cómo afronta esta nueva etapa de su vida. Si bien hace un tiempo que lleva la bandera del amor propio, confesó que últimamente le cuesta verse linda.

La actriz se puso un conjunto de lencería negro con detalles de encaje y, con la toalla en la cabeza, se sinceró. “Estoy en esos días, en una etapa más que en esos días, donde no me quiero un culo”, dijo con la sinceridad que la caracteriza.

“Me veo todo. Me veo las estrías, la celulitis, me pongo un filtrito porque no soporto ni el color de la piel”, dijo mientras le hacía zoom a la cadera.

