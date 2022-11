Cuál es el retoque estético que se hizo Nazarena Vélez y es furor

Nazarena Vélez es de las mujeres que más suspiros se han robado a lo largo de los últimos años. Y como gran parte de la farándula, se ha intervenido estéticamente.

Aunque la panelista de “LAM” admitió que retocarse la cara le da mucho miedo, dejó bien en claro que seguirá haciéndolo por el bienestar de su cutis.

En el último tiempo, Nazarena Vélez se mostró muy reflexiva con respecto a su cuerpo. La actriz remarca constantemente la importancia de querernos como somos, sin intentar alcanzar un canon de belleza.

Este es el retoque estético que se hizo Nazarena Vélez.

Si bien se muestra mucho más segura de sí misma, Naza siempre aclara que aceptarse no es fácil y requiere de mucha paciencia.

En línea con esto, se mostró súper sincera cuando a través de sus historias de Instagram le preguntaron si se hace retoques estéticos en el rostro.

“Sí, me pongo botox. No me pongo tan seguido como debería, entonces tengo muchas arruguitas. Me da mucho miedo tocarme la cara, pero algo tengo que hacer con esta cara de bulldog que se está cayendo...”, cerró jugando con su piel.