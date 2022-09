Nazarena Vélez develó un oscuro secreto de su relación con Hernán Caire: “Me filmó en la intimidad”

Nazarena Vélez es una reconocida actriz que en sus inicios mantuvo un mediático romance con Hernán Caire, una de las personalidades más reconocidas de la escena tropical nacional. Pero esta historia tuvo un final repentino y sin duda marcó a la vedette.

En el ciclo LAM, la actriz reveló algunos de los más oscuros secretos sobre esta relación: “Caire me cagaba con todo el mundo. Toda gente del medio. ¡Fue un atrevido! Descubrí que me cagó con bailarinas de A pleno sábado”, comenzó la angelita.

“¿Cómo te enteraste de las infidelidades?”, le preguntó la panelista Pía Shaw. “Un día vi videos... Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía una cámara atrás del televisor. Y yo nunca me había dado cuenta. Un día encontré los videos. Estaba yo y habían más, con otras chicas”, expresó en un comentario sumamente revelador que dejó sin palabras a la mesa del programa.

Tras estos dichos, Nazarena aseguró que tras vivir esta triste situación, decidió separarse del conductor: “Después de eso, terminé la relación, pero fue difícil porque era muy violento. Cada vez que quería terminar la relación, el pasaba algo”, rememoró. “Fue una relación muy tóxica, que yo también permití”, admitió al finalizar sus dichos.

